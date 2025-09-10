Dopo i primi appuntamenti di “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI”, che hanno visto protagonisti Simona Molinari, Mario Lavezzi, Ermal Meta, Diodato e la proiezione di “Pino Daniele: Nero a metà”, la rassegna ideata da Stefano Senardi si conclude l’11 settembre con Neri Marcorè, alle ore 21.00, presso il Molo delle Tartarughe (Lungomare E. Carcheri) a Diano Marina (IM).

Giovedì 11 settembre Neri Marcorè, insieme a Maurilio Giordana e Stefano Senardi, accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra i grandi autori della canzone italiana, da Giorgio Gaber a Fabrizio De André.

Ogni brano, narrato e interpretato, diventerà un piccolo spettacolo a sé, capace di emozionare e far riflettere. Il Molo delle Tartarughe si trasformerà così in un ponte tra passato e presente, a testimonianza di come la voce di questi artisti sia oggi più che mai indispensabile per comprendere e affrontare la complessità del nostro tempo.

Artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, Neri Marcorè è attore, doppiatore, comico, cantante, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico, oltre che direttore artistico teatrale e regista. La sua carriera attraversa con naturalezza la satira e la cultura, la musica e il cinema d’autore, sempre con uno stile raffinato, intelligente e mai banale.

“INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI” offre l’opportunità unica di conoscere da vicino la storia degli artisti e gli aneddoti che si celano dietro le canzoni di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica d’autore in Italia, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo.

La manifestazione, promossa dal Comune di Diano Marina e dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, è organizzata da Intersuoni BMU e gode del patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, offrendo l’opportunità a tutti i cittadini e ai visitatori interessati di partecipare.

