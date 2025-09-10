Dopo il successo di “Never Again – 10 years anniversary tour” il rapper e cantautore BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”, che quest’autunno lo vedrà protagonista nei principali club italiani.

Lo spettacolo vedrà tre momenti distinti: una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali; una parte rap, per rendere omaggio alle origini dell’artista e riproporre le hit che lo hanno reso celebre; e infine un segmento acustico, intimo e carico di emozione, pensato per chiudere il concerto con intensità e coinvolgimento.

Queste le date di “SENTIMENTI CLUB TOUR”, prodotto e organizzato da Authentic Jam:

11 ottobre – Napoli – Casa della Musica

13 novembre – Roma – Largo Venue

17 novembre – Milano – Magazzini Generali

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/briga/.

«Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years anniversary Tour” dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti” – afferma Briga – Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile.»

Sul palco Briga sarà accompagnato da Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica e chitarra elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni).

www.instagram.com/brigaofficial

www.tiktok.com/@brigaofficial

