Prende ufficialmente il via la Fondazione DicoGiovani, una nuova realtà nata per sostenere, promuovere e accompagnare la ricerca scientifica dei giovani in ambito pediatrico.

Un progetto pensato per dare risposte concrete alle sfide ancora irrisolte nella cura dei bambini e per contribuire a costruire percorsi virtuosi per giovani ricercatori e futuri leader della pediatria.

Nel corso dell’evento inaugurale il giorno 8 settembre a Milano, le voci più autorevoli del panorama accademico e clinico nazionale hanno delineato innovative traiettorie di ricerca nelle scienze pediatriche dando così risalto ad un’iniziativa che guarda con fiducia e determinazione alle nuove generazioni di medici e ricercatori.

“Con DicoGiovani inauguriamo un nuovo modo di pensare e fare pediatria” – ha dichiarato il prof. Gian Luigi Marseglia, Presidente della Fondazione DicoGiovani, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia e del Policlinico San Matteo. “Vogliamo creare un ecosistema che dia spazio e strumenti concreti ai giovani che desiderano investire la propria vita nella cura e nella salute dei bambini. Troppo spesso, il talento giovanile viene disperso o sottoutilizzato. La nostra Fondazione nasce per valorizzarlo, orientarlo, metterlo in condizione di incidere davvero. Perché la pediatria ha bisogno di energie nuove, di menti libere, di passione e metodo, ma anche di visione e speranza.”

Questa visione si traduce in un appello concreto alla responsabilità formativa verso le nuove generazioni di pediatri, chiamate ad affrontare scenari clinici sempre più complessi e in continua evoluzione. Un passaggio generazionale che non può avvenire senza una revisione profonda del ruolo del pediatra e dei percorsi di crescita professionale.

La Fondazione e le persone coinvolte nel progetto intendono contribuire alla costruzione di un’ampia comunità di giovani ricercatori, favorendo sinergie, scambi e percorsi di crescita condivisi.

“La medicina, e la pediatria in particolare, non può più permettersi l’isolamento. Spiega la prof.ssa Franca Fagioli, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Torino e Consigliere della Fondazione È solo nel lavoro di gruppo, nella condivisione dei dati, delle esperienze e delle idee, che possiamo trovare soluzioni efficaci e sostenibili per i nostri piccoli pazienti. Vogliamo stimolare i giovani a lavorare insieme, a costruire network capaci di superare barriere geografiche, disciplinari e culturali. La Fondazione sarà un luogo aperto dove il sapere potrà circolare e crescere”.

Ogni anno il comitato di responsabili scientifici della Fondazione identificherà una o più tematiche di studio e di ricerca nelle scienze pediatriche e nelle malattie infantili nell’ambito delle quali giovani di età non superiore a quarant’anni appartenenti alle scuole di specializzazione, alle università e agli istituti e ai centri di ricerca italiani, potranno proporre progetti da finanziare con il contributo della Fondazione.

La selezione dei progetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione, sarà demandata ad una apposita commissione scientifica indipendente formata da esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale nelle tematiche oggetto delle ricerche.

