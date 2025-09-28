Manca poco all’arrivo di FABRI FIBRA all’Unipol Forum di Assago (MI), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera.

Con lui sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese.

Queste due date (30 settembre già sold out e 1° ottobre) chiudono il tour estivo che ha portato FABRI FIBRA in giro per tutta Italia superando quota 100.000 biglietti venduti.

I Biglietti per la data del 1° ottobre sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

FIBRA riprenderà la strada a novembre con sei date speciali nei principali club del nostro paese.

Biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Questo il calendario del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

18 novembre FIRENZE Cartiere Carrara

2 dicembre TORINO Concordia

3 dicembre BOLOGNA Estragon

9 dicembre PADOVA Geox

13 dicembre BRESCIA Dis_play

18 dicembre ROMA Atlantico

I live di FABRI FIBRA sono l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i suoi successi e alcuni dei brani del nuovo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, certificato ORO che ha collezionato un lungo elenco di recensioni che lo inseriscono tra i migliori dischi dell’anno.

L’album contiene il nuovo singolo “MILANO BABY” con Joan Thiele (https://www.youtube.com/watch?v=tHCXdZgf8s8&list=RDtHCXdZgf8s8&start_radio=1), una splendida ballad tra i brani più programmati dalle radio italiane e i precedenti “CHE GUSTO C’E’” con Tredici Pietro e “STUPIDI” con Papa V e Nerissima Serpe.

