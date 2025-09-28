Milano Serravalle – comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione del CV59 di Tortona, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 2 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola. Nell’ambito delle suddette lavorazioni resterà regolarmente fruibile il ramo di svincolo in uscita per Tortona (km 63+647) dalla medesima carreggiata nord.
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di Lunedì 29 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Castelnuovo Scrivia Ovest (km 60+710) in carreggiata sud (direzione Genova). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio precedente Dorno Ovest (km 33+720) o la successiva Bettole Ovest (km 80+315) presenti sulla medesima tratta e direzione.
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 30 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Dorno Ovest (km 33+720) in carreggiata sud (direzione Genova). Gli utenti potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio di Castelnuovo Ovest (km 60+710) presente sulla medesima tratta e direzione.
– Dalle ore 22:00 di Martedì 30 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (km 30+644) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Gropello Cairoli (km 30+644) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 49+950).
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 2 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384), in entrata per la carreggiata medesima sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola (km 49+950).
– Dalle ore 22:00 di Venerdì 3 Ottobre alle ore 05:00 di Sabato 4 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Castelnuovo Scrivia Est (km 60+710) in carreggiata nord (direzione Milano). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio precedente Bettole Est (km 80+315) o la successiva Dorno Est (km 33+720) presenti entrambe sulla medesima tratta e direzione.
Per lavori di realizzazione sistemi di monitoraggio opere d’arte, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI – Piazza Maggi (km A+000) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI–Piazza Maggi (Km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita/entrata da V.le Cermenate).
Per lavori di realizzazione nuova smart road, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 30 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Gropello Cairoli (km 30+600) per carreggiata nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 30 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico l’Interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Piacenza da carreggiata nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al casello di Casei Gerola (km 49+980) per il successivo ingresso in A21 al casello di Voghera.
Per lavori di manutenzione del viadotto di Binasco alla pk 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra lo svincolo di Bereguardo (km 21+431) e lo svincolo di Binasco (km 10+503), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Binasco (km 10+503).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 02:00 di Martedì 30 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S. 494 MI-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 2 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in uscita per Torino e Venezia (km 4+075) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (km 11+900) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.
– Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Sabato 4 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 direzione Novara (km 5+731) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano).
Per lavori di realizzazione nuova smart road, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione MI-Vigentina (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 MI-Vigentina (km 26+249) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 2 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A51-A52 (km 11+300) e lo svincolo Cologno Monzese Est (Km 14+525), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni/V.le Italia (A52, Km 3+012) o in alternativa agli svincoli dell’Interconnessione A52-A4 per le direzioni Venezia e Torino.
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 6:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (km 12+298) da carreggiata nord (direzione A4–Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Cologno Monzese est (km 14+525). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Ovest (12+298) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria al successivo svincolo di Cologno Monzese Est (km 14+525).
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 1 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 2 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Venezia per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Agrate Brianza dell’Autostrada A4.
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Agrate Brianza dell’Autostrada A4 per il successivo ingresso in A51 allo svincolo di Carugate.
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 4 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via Mecenate (km 2+594) per carreggiata nord (direzione A4 – Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Giovedì 2 Ottobre alle ore 03:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate-Torri Bianche (km 24+798) da carreggiata nord (direzione Usmate). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Vimercate-Torri Bianche (km 24+798) per la medesima carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
– Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.113 Cernusco Sul Naviglio (km 15+760) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cologno Monzese Est (km 14+525) per la successiva uscita da carreggiata nord.
– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Venerdì 3 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.113 Cernusco Sul Naviglio (km 15+760) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808) per la successiva uscita da carreggiata sud.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 30 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cormano-Bollate (km 16+050) per carreggiata nord (direzione A8-Rho). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
A53 RACCORDO PV-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Martedì 30 Settembre alle ore 02:00 di Mercoledì 1 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per Torre D’Isola (Km 4+063) da/per carreggiata sud (direzione Pavia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo 5 – Villaggio dei pioppi (Km 4+819).
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per Torre D’Isola (Km 4+063) per/da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo 3 – Casottole (Km 2+759) per il successivo rientro in carreggiata sud.
