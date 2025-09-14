WINGS è l’antologia della band che ha definito il suono degli anni ’70.

Personalmente supervisionato da Paul McCartney, WINGS è disponibile in una serie di formati magnificamente realizzati, al cui interno sono inclusi gli intramontabili successi internazionali “Band on the Run, “Live and Let Die”, “Jet” e “Let ‘Em In”, canzoni che ancora oggi compaiono negli spettacoli dal vivo di Paul McCartney.

L’antologia viene pubblicata in diversi formati, tra cui la splendida edizione limitata in 3LP colorati, una vera e propria capsula del tempo contenente una moltitudine di immagini e musica per i super fan della band, fino alle versioni da 1CD e 1LP per coloro che iniziano ad approfondire questa fase dell’incredibile carriera di Paul.

Tutti i formati fisici sono accompagnati da un booklet che include un’introduzione di Paul. Le edizioni 3LP e 2CD includono un libretto di 32 pagine con fotografie, dipinti, curiosità e informazioni sulla band.

L’artwork di WINGS è stato supervisionato insieme a McCartney da Aubrey ‘Po’ Powell di Hipgnosis, l’iconico studio di design che ha lavorato con Paul per sette album degli Wings, tra cui Band on the Run, Venus and Mars, Wings Over America e Wings Greatest.

Il libretto include note dettagliate, album per album, l’editoriale aggiuntivo di Pete Paphides, e presenta gli artwork originali di Humphrey Ocean che ha lavorato con gli Wings su alcuni degli artwork di Wings at the Speed of Sound prima di essere invitato da Paul e Linda in tour nel 1976 come artist in residence, durante il quale realizzò ritratti della band dietro le quinte dei concerti.

L’elenco completo dei formati WINGS è consultabile e preordinabile QUI.

Fondamentalmente gli Wings erano una grande rock band, ma come dimostra ampiamente WINGS, erano molto di più: la compilation mostra la versatilità della band con una tracklist straordinaria che spazia dal pop, al folk, al soul, al reggae e alla sperimentazione con canzoni come “C Moon”, “Goodnight Tonight”, “Arrow Through Me”, “Wild Life” e molte altre ancora.

