BOLLATE

A Bollate la Festa di fine estate: 20 settembre in piazza

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Festa di fine estate a Bollate. Sabato 20 settembre, dalle ore 19, una serata di magia nel cuore della città che vedrà le vie del centro animarsi con musica, bancarelle e food.

Negozi aperti per tutta la durata dell’iniziativa.

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Bollate con il patrocinio del Comune e di Confcommercio Bollate e Pro loco Bollate.

Le piazze e le vie coinvolte: Piazza San Francesco, Piazza della Biblioteca, Piazza Martiri della Libertà, Piazza del Comune e le vie Cavour, Roma, Sartirana e una parte di via Matteotti.

www.comune.bollate.mi.it

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta

