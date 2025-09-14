Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 15 settembre 2025 alle ore 6:00 di mercoledì 17 settembre 2025, per 2 (due) notti consecutive in pari orario notturno, verrò chiuso al traffico il casello di Tortona in entrata per carreggiata nord (direzione Milano) e per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 agli svincoli di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per direzione Milano e di Serravalle Scrivia (84+496) per direzione Genova;

– Dalle ore 22:00 di mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025, per 2 (due) notti consecutive in pari orario notturno, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384), in entrata per la carreggiata sud (direzione Genova) e per la carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647);

– Dalle ore 23:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 sabato 20 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola (km 49+950) per direzione Milano e Tortona (km 63+647) per direzione Genova. Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384), in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola (km 49+950).

Per lavori di riqualifica e ammodernamento delle piste di riscossione pedaggi, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 05:00 di Martedì 16 settembre alle ore 05:00 di Giovedì 06 novembre 2025, verranno chiuse al traffico le piste di riscossione pedaggi n. 74 e n. 75 alla barriera d’esazione Milano Ovest (km 4+122) di carreggiata nord (direzione Milano).

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 23:00 di venerdì 19 settembre alle ore 05:00 di sabato 20 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta MM2 (km A+550) da carreggiata nord (direzione Milano); i percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo di piazza Maggi (km A+000);

A50 TANGENZIALE OVEST

Per interventi di manutenzione dei giunti della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 17 settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (km 4+070) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.11 MI-Gallaratese/Novara (km 5+731), per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Rho-Figino Pregnana e da Venezia per la medesima carreggiata sud; il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (km 2+620), per il successivo ingresso in carreggiata sud;

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 18 settembre alle ore 5:00 di Venerdì 19 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Cusago); contestualmente il traffico della carreggiata verrà portato in corsia complanare;

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 19 settembre alle ore 6:00 di Sabato 20 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 412 MI-Vigentina (km 26+249) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Pavia/Opera); Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S. 412 direzione Milano dalla medesima carreggiata sud; il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Pavia/Opera);

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 settembre alle ore 05:00 di Giovedì 18 settembre verranno chiusi al traffico, in maniera alternata e non contestuale, per una durata massima di 30 minuti, i rami di svincolo in entrata/uscita di S.S. 33 Rho-Legnano-Fiera Milano/S.P. 59 Corsico-Gaggiano da/per entrambe le carreggiate, nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo o lo svincolo successivo per quanto riguarda gli svincoli in uscita;

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 18 settembre alle ore 06:00 di Sabato 20 settembre 2025, verranno chiusi al traffico, in maniera alternata e non contestuale, per una durata massima di 30 minuti, i rami di svincolo in sola entrata di S.S. 33 Rho-Legnano-Fiera Milano/S.P. 59 Corsico-Gaggiano da/per entrambe le carreggiate, nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo;

Per lavori di manutenzione dell’illuminazione pubblica, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 settembre alle ore 03:00 di Mercoledì 17 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50/S.S. 33 Rho/Legnano) nel tratto compreso tra lo svincolo Fiera Milano Est-Sud (km 3+100) in competenza ASPI ed il Disinnesto con la S.S. 33 del Sempione (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi; il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria;

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di mercoledì 17 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Monza Bollate) con obbligo uscita sulla A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna (km 0+500). Il traffico locale potrà in alternativa proseguire in direzione Rotatoria R1 per il successivo indirizzamento lungo la viabilità ordinaria. Nell’ambito delle suddette lavorazioni verranno altresì interdetti al traffico i rami di svincolo in entrata da Rotatoria R1 e A50 Tangenziale Ovest provenienza A1-Bologna per la medesima carreggiata sud del Raccordo Fiera Milano;

– Dalle ore 1:00 alle ore 5:00 di giovedì 18 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo di carreggiata sud (direzione Monza Bollate) Km 0+500 in uscita per A50 e Fiera Milano Rotatoria R1 Pero Milano Mazzo di Rho; Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Fiera Milano Est Sud con rientro in direzione nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo “uscita 1” della A50 Tangenziale Ovest di Milano di carreggiata sud (direzione A1 Bologna) in immissione per Fiera Milano; il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo ex SS.SP11 Milano Gallaratese al Km 5+739 della A50 Tangenziale Ovest di Milano, con rientro in direzione nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ispezione manufatti e riparazione barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 01:00 alle ore 5:00 di giovedì 18 settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Palmanova (Km 10+528) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di Gobba MM (Km 9+720);

– Dalle ore 23:00 di lunedì 15 settembre alle ore 05:00 di mercoledì 17 settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 26+623); contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate (km 24+798) per la medesima carreggiata nord (direzione Usmate); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

– Dalle ore 23:00 di mercoledì 17 settembre alle ore 05:00 di Venerdì 19 settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 26+623); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico attraverso il medesimo complesso di svincoli (entrata Vimercate Centro Km 25+165);

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di ispezioni manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di lunedì 15 settembre 2025 alle ore 5:00 di martedì 16 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano-Certosa di Pavia), nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S. 35/A54 provenienza Casteggio/Genova (km 0+000) e l’Interconnessione A54/A53 (km 5+266); contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Pavia Sud e da Rotatoria Centro Commerciale BENNET (km 0+357), per carreggiata nord (direzione Milano-Certosa di Pavia); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo di interconnessione A54/A53 (km 5+266);

– Dalle ore 23:00 di martedì 16 settembre 2025 alle ore 5:00 di mercoledì 17 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio/Genova), nel tratto compreso tra l’Interconnessione A53/A54 (km 5+266) e il Disinnesto A54/S.S. 35 (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi; contestualmente verrà chiuso al traffico lo svincolo di entrata da S.S. 35 per carreggiata sud direzione Casteggio/Genova (km 7+030) e lo svincolo di entrata di Pavia Policlinico per carreggiata sud direzione Casteggio/Genova (km 5+881); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria;

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di giovedì 18 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano-Certosa di Pavia) nella tratta compresa tra Interconnessione A54-A53 (Km 5+266) e svincolo S.S. 35 dei Giovi (km 7+030), rami di svincolo interclusi compresi, verrà garantito l’accesso al pronto soccorso al Policlinico da via Borloni; il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria (Strada Statale S.S.35 dei Giovi);

– Dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 05:00 di venerdì 19 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la rampa di entrata da S.S. 35 (KM 7+030) in carreggiata sud (direzione Casteggio/Genova); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria;

– Dalle ore 23:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 05:00 di venerdì 19 settembre 2025 verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio/Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo Istituti universitari (km 6+138) e l’Interconnessione A54-A53 (Km 5+266), rami di svincolo interclusi compresi; il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria (Strada Statale S.S. 35 dei Giovi).

Per lavori di ispezione portali, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di martedì 16 settembre 2025 alle ore 05:30 di mercoledì 17 settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano), nel tratto compreso tra e il Disinnesto S.S.35/A54, direzione Milano e lo svincolo di Pavia sud (km 0+357); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Pavia Sud – Rotatoria Centro Commerciale BENNET km 0+352).

