Righeira: nuovo singolo “Chi troppo lavora (non fa l’amore)”

In radio e in digitale “CHI TROPPO LAVORA (non fa l’amore)” (https://bfan.link/chi-troppo-lavora-non-fa-l-amore), il nuovo singolo di JOHNSON RIGHEIRA.

Online il lyric video: https://youtu.be/TRdARPFcA_A.

Scritto e prodotto da Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, il pezzo riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l’artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni ‘80 e un testo che sa di sabbia, sdraio e cocktail al tramonto. Un brano che è un inno all’ozio e alla leggerezza, perfetto per diventare un must dell’estate.

