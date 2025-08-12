32.6 C
Incidente tra barriera Ghisolfa e Rho

Cinque persone, tre adulti e due bambini, sono rimasti feriti poco dopo le 18.30 in un incidente stradale avvenuto sulla A4 in direzione Venezia nel tratto tra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Rho. Coinvolti un camion e una vettura.

Le condizioni dei feriti che occupavano l’automobile sono al vaglio del personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Rho che dopo aver estratto due dei cinque occupanti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a supportare i sanitari.

È stato necessario l’intervento anche dell’elisoccorso.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polstrada

incidente-ghisolfa-rho
