Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione del cavalcavia opera 59 di Tortona, rimarranno vigenti le seguenti chiusure:

– Fino alle ore 06:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, resterà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Casei Gerola (km 49+971) per la successiva uscita da carreggiata sud (direzione Genova).

– Fino alle ore 06:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, resterà chiuso al traffico in modo permanente il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per la sola carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola.

Nell’ambito delle suddette lavorazioni resteranno regolarmente fruibili i rami di svincolo in uscita per Tortona (km 63+647) da carreggiata sud (direzione Genova) nonché l’ingresso dal casello di Tortona per la medesima carreggiata sud.

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura

– Dalle ore 23:00 di Martedì 26 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 28 Agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta MM2 (km A+550) da carreggiata nord (direzione Milano); i percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo di piazza Maggi (km A+000);

Per lavori di potatura fronde, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svicolo in entrata da MI-Sant’Ambrogio (km B+500) per carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-via Palatucci MM2 (Km A+700);

– Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 di giovedì 7 agosto 2025, la chiusura al traffico del ramo di svicolo in uscita per MI-Sant’Ambrogio (km B+500) da carreggiata nord

(direzione Milano); il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Milano-Famagosta (Km A+000).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per interventi di manutenzione elettrodotti aerei per conto di Terna S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di lunedì 4 agosto alle ore 05:00 di mercoledì 6 agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero/Fiera Milano (km 3+050) e l’Interconnessione A50/A8 (km -0+500), rami di svincolo in entrata da Pero/Fiera per carreggiata nord compresi; il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul raccordo Fiera per il successivo ingresso in Autostrada A8;

– Dalle ore 23:00 di lunedì 4 agosto alle ore 05:00 di mercoledì 6 agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A50/A8 (km -0+500) e lo svincolo S.S.33 Rho/Legnano (km 2+620); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in Autostrada A8 e sul Raccordo Fiera per il successivo ingresso in A50 Tangenziale Ovest di Milano allo svincolo S.S.33 Rho/Legnano (Km 2+620);

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 5 agosto alle ore 05:00 di Mercoledì 6 agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. 59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S. 35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord;

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 agosto alle ore 05:00 di Giovedì 7 agosto 2025 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S. 494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi) e per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e da Vigevano (km 13+901) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria; contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Vigevano (km 13+901), da carreggiata nord (direzione A8-Laghi) e per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 4 agosto alle ore 6:00 di giovedì 7 luglio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di MI-Via Palmanova (Km 10+528);

– Dalle ore 22:00 di lunedì 4 agosto alle ore 6:00 di giovedì 7 agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto Via Di Vittorio (Km 11+418) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Cascina Gobba/Treviglio (km 9+720);

Per lavori di pavimentazione su Via Palmanova di competenza del Comune di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di lunedì 4 agosto alle ore 06:00 di martedì 5 agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita da carreggiata nord (direzione A4-Usmate) per Via Palmanova (km 10+650); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’uscita da carreggiata nord (direzione A4-Usmate) al precedente svincolo S.S. 11 C.na Gobba – Treviglio (km 10+300);

– Dalle ore 21:00 di martedì 5 agosto alle ore 06:00 di giovedì 7 agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami dello svincolo MI – Via Palmanova (km 10+650) in uscita da carreggiata Nord (direzione A4-Usmate) e in uscita da carreggiata Sud (direzione A1-Bologna) per Via Palmanova; il percorso alternativo prevede l’uscita dalla Tangenziale al precedente svincolo S.S. 11 C.na Gobba – Treviglio (km 10+300) per la carreggiata Nord (direzione A4-Usmate) e al successivo svincolo AdS/Gobba – MM2 (km 9+720) per la carreggiata Sud (direzione A1-Bologna);

Per lavori connessi all’ampliamento e alla riorganizzazione dello svincolo di Milano Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 4 agosto alle ore 6:00 di martedì 5 agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate), con contestuale chiusura dei rami dello svincolo S.S. 415 Paullese/MI – Santa Giulia (km 1+370) in entrata da Paullo per la medesima carreggiata nord; il percorso alternativo per l’uscita dalla carreggiata nord prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), mentre, per l’ingresso da Paullo per la carreggiata nord prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo;

– Dalle ore 22:00 di martedì 5 agosto alle ore 6:00 di giovedì 7 agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la nuova complanare in carreggiata sud (direzione A1-Bologna) tra gli svincoli C.A.M.M. (km 3+084) e MI-Mecenate (km 2+594) con contestuale chiusura dei rami di svincolo di uscita per C.A.M.M. (km 3+084) e MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e del ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. per la medesima carreggiata sud; i percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento al successivo svincolo S.S. 415 Paullese/MI – Santa Giulia (km 1+370) per la successiva uscita da carreggiata nord (direzione A4-Usmate) e in viabilità locale per la successiva entrata per carreggiata sud allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594);

– Dalle ore 22:00 di giovedì 7 agosto alle ore 6:00 di venerdì 8 agosto 2025 verranno chiusi al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e il ramo di svincolo in uscita per C.A.M.M. (km 3+084) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo MI-Mecenate (km 2+594);

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Domenica 3 Agosto alle ore 06:00 di Lunedì 4 Agosto 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/Via Borgazzi (Km 5+281);

– Dalle ore 6:00 di Lunedì 4 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 8 Agosto 2025, verrà chiuso permanente al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Torino (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di MI-V.le Zara (Km 6+374) per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Sesto San Giovanni o allo svincolo SP ex SS35 (Km 12+940) per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Cormano.

– Dalle ore 21:00 di Domenica 3 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 8 Agosto 2025, verranno chiusi permanente al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/Via Borgazzi (Km 5+281) per il successivo rientro in carreggiata sud per la direzione A1 – Bologna / A4 – Venezia e l’indirizzamento del traffico allo svincolo di MI-V.le Zara (Km 6+374) per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo

svincolo di Sesto San Giovanni o allo svincolo SP ex SS35 (Km 12+940) per il successivo ingresso in A4 – direzione Torino attraverso lo svincolo di Cormano.

– Dalle ore 21:00 di Giovedì 7 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 8 Agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro / via Borgazzi (Km 5+281);

Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati Trasporti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di Giovedì 7 Agosto 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

