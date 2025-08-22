La superstar FLORENCE + THE MACHINE ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sulle scene musicali con il sesto album in studio intitolato “Everybody Scream”, in uscita in tutto il mondo il 31 ottobre.

La traccia che dà il titolo al disco, invece, è uscita ora a sorpresa accompagnata dal videoclip ufficiale diretto da Autumn de Wilde.

Florence Welch ha scritto e prodotto l’album negli ultimi due anni con una cerchia ristretta di collaboratori, tra cui Mark Bowen degli IDLES, che appare nel video di “Everybody Scream”, Aaron Dessner e Mitski.

Dopo aver subito un intervento chirurgico che le ha salvato la vita durante il “Dance Fever Tour”, il recupero di Florence l’ha portata sulla strada del misticismo spirituale, della stregoneria e dell’horror folk, mentre sentiva i limiti del suo corpo ed esplorava il significato di “guarigione”.

L’album affronta temi quali la femminilità, la coppia, l’invecchiamento e la morte, mettendo a nudo il lato oscuro della quotidianità.

L’album, in uscita il giorno di Halloween, sarà disponibile in formato digitale e in formato fisico sullo shop Universal Music Italia in Doppio LP standard, CD standard, Doppio LP Deluxe, CD+libro, musicassetta, musicassetta con cover alternativa.

