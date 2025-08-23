23.1 C
Escursionismo e alpinismo Cai e Mitur sicurezza in montagna

Il turismo in montagna è in costante crescita, con sempre più persone che scelgono di vivere questa esperienza straordinaria.

È fondamentale però farlo in sicurezza e in armonia con l’ambiente. Il Ministero del Turismo e il Club Alpino Italiano ribadiscono l’importanza di vivere la montagna in modo consapevole, con la giusta preparazione, attrezzatura e abbigliamento adeguato.

Per questo motivo il Club Alpino Italiano e il Ministero del Turismo invitano a scaricare l’applicazione GeoResq, completamente gratuita e disponibile negli store per iOS e Android.

L’App GeoResq consente di inviare richieste geolocalizzate in caso di emergenza direttamente al Soccorso alpino del CAI e di tracciare i propri itinerari durante l’attività in montagna. L’applicazione è completamente gratuita grazie ai fondi del Ministero e, ad oggi, è stata scaricata da più di 240 mila utenti.

