Rho assegnazione undici alloggi SAP “nello stato di fatto”

l Comune di Rho d’intesa con SERCOP aprirà il prossimo 3 settembre l’Avviso per l’assegnazione di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) con possibilità di presentare le domande fino a domenica 5 ottobre (venerdì 3 ottobre in modalità assistita) per assegnare undici alloggi di proprietà Aler “nello stato di fatto”.

Si tratta di una formula innovativa: ci si rivolge a nuclei familiari con attestazione ISEE superiore ai 3.000 euro; le domande eventualmente presentate da nuclei “indigenti” saranno ritenute inammissibili. Ricevendo le case nello stato di fatto, gli assegnatari si dovranno fare carico di effettuare alcuni piccoli interventi di manutenzione, la cui spesa verrà scalata dalla spesa di affitto. Questa modalità, consentita dalla norma vigente, prevede che la stima dei lavori, i tempi e modi di realizzazione, nonché di rimborso delle spese, vengano preventivamente formalizzati attraverso una specifica convenzione da sottoscrivere contestualmente al contratto di locazione. Non si tratta di opere murarie, ma di piccoli interventi di sistemazione.

L’Avviso coinvolge persone residenti nei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago.

Per quanto riguarda Rho, per assistenza nella compilazione ci si potrà rivolgere alla sede dello Sportello Unico d’Ambito che è stata temporaneamente trasferita in via DE AMICIS 10, al posto dello sportello di via Buon Gesù 21. Lo Sportello risponde al numero 333- 4913599 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

Per presentare la domanda occorre cliccare sul sito www.serviziabitativi. servizirl.it, aprire la pagina “CITTADINO” quindi “ACCEDI” (Tasto Verde). Qui si apre la possibilità di presentare domanda cliccando su “ELENCO DEGLI AVVISI APERTI” (Tasto Verde); “ACCEDI” (Tasto Verde) poi tasto “FAI DOMANDA” in riferimento a domande di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici.

Si può agire con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CODICE PIN oppure con CIE (Carta Identità Elettronica) e CODICE PIN. Si può chiamare il numero 800131151 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it per ricevere supporto.

