Cosplay Contest al Summer Park Desenzano

L’estate non si ferma al Summer Park Desenzano, in località Monte Mario, dove il divertimento continua con due imperdibili appuntamenti serali nei prossimi giovedì.

Giovedì 31 luglio la serata si accenderà sulle frequenze di “Radio Studio Più Summer Party”: un evento all’insegna dell’energia, musica e tanto divertimento, con Radio Studio Più e la partecipazione speciale di Andrea Cattavolo. DJ set, animazione e tanta voglia di ballare per un evento aperto a tutte le età.

Giovedì 7 agosto, spazio alla fantasia con il grande evento “Cosplay Contest @ Summer Park”, realizzato in collaborazione con “Cosplay Italia”. Durante la serata, alcuni supereroi faranno la gioia dei più piccoli, mentre i tre migliori cosplayer tra i primi ad arrivare al parco riceveranno in omaggio un pass gratuito per tutte le giostre. Non mancherà un fotografo ufficiale per immortalare i partecipanti in costume con le attrazioni del parco sullo sfondo.

Il Summer Park Desenzano è aperto tutte le sere fino al 31 agosto, a partire dalle ore 20. Ingresso e parcheggio gratuiti.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia