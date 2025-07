Planet Funk: si aggiungo nuove date in tutta Italia al tour estivo

È un anno ricco di impegni e di soddisfazioni quello dei PLANET FUNK iniziato con il successo dell’inedita “Nights in White Satin”, brano che ha riportato in vetta alle classifiche il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy, seguito dal nuovo singolo “I GET A RUSH” e da una serie live esplosivi e dj set in Italia e in tutto il mondo.

Infatti, dopo i primi concerti che nelle scorse settimane hanno dato il via all’estate in musica dei PLANET FUNK, si aggiungono ora nuovi appuntamenti live.

Questo il calendario in aggiornamento:

5 luglio LIDO DI VENEZIA (VE), Des Bains – Alex Neri (Planet Funk dj set)

25 luglio BARBERINO DI MUGELLO (FI), Summer Vibes

26 luglio FRIGENTO (AV), People Involvement Festival

8 agosto GIOVINAZZO (BA), Levante Arena

9 agosto PESCARA, Zoo Music Fest

11 agosto ARZACHENA (SS), Tenax goes to Vesper Beach Club

24 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI), Ama Music Festival

5 settembre CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Popcast Sound Festival

13 settembre FIRENZE, Firenze Jazz Festival

Nella scaletta del collettivo multiplatino accanto ai loro storici successi non mancherà il nuovo singolo “I GET A RUSH” uscito ad inizio giugno (Wisemama/The Orchard).

