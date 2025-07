Novate milanese festeggia oggi il Pride

Dalle 19 al Circolo Sempre Avanti di via Bertola

«La serata inizierà alle 19 con il dibattito sulle carriere alias in ambito accademico e lavorativo, ricordiamo che il Pride si inserisce all’interno dell’ultima notte bianca novatese, questo significa che le strade del centro saranno chiuse e che sarà abbastanza complicato trovare parcheggio (soprattutto se arrivate dopo cena).



Vi consigliamo quindi, per chi ne ha la possibilità di raggiungerci in bicicletta o con i mezzi pubblici i treni per Cadorna proseguono ogni mezz’ora fino a dopo mezzanotte, il termine del live di Yung Paninaru è previsto indicativamente per le 23, quindi fareste in tempo a prendere il 23.13 ed essere a Milano prima delle chiusure della metropolitana (che garantire i mezzi pubblici anche la notte non è abbastanza figo da rientrare nella gentrificazione per i ricchi). Il parcheggio della stazione delle ferrovie Nord,è ampio e consente di raggiungere il circolino in cinque minuti a piedi, attraversando la stazione e dirigendosi verso il Comune», spiegano gli organizzatori

