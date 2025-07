Niccolò Fabi: online il video ufficiale del brano “Libertà negli occhi”

È online il video ufficiale del brano “Libertà negli occhi”, estratto dall’omonimo e ultimo disco di inediti di Niccolò Fabi. Un breve racconto, per immagini, dell’intimo concerto nella natura che il cantautore ha realizzato in Val di Sole lo scorso 13 giugno, in un luogo sospeso tra cielo e terra, immerso nella magia delle montagne trentine.

Le immagini del videoclip raccontano l’emozione di un’esperienza che va oltre quella di un semplice concerto, che si apre ad una sensibilità diversa creando attraverso la musica un rapporto di interdipendenza, rispetto e armonia reciproca, in cui l’individuo non solo riconosce la bellezza e l’importanza della natura, ma riesce a sentirsi parte integrante di essa.

