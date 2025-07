Milano, sostenibilità e collaborazioni pubblico-privato

Il progetto Across, sviluppato dal Comune di Milano e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Europe, continua il percorso di confronto con altri otto partner europei, tra cui città, istituzioni e università, sui temi della Corporate Social Responsibility e l’attivazione di partenariati di tipo pubblico-privato per migliorare le politiche pubbliche nell’ambito della sostenibilità ambientale e dell’ingaggio degli attori cittadini.

Nell’ottica del Green Deal europeo, che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, città, imprese e attori locali svolgono un ruolo cruciale nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Unione Europea.

In quest’ottica il Comune di Milano ha ospitato il terzo incontro interregionale del progetto Across condividendo le buone pratiche legate al Piano Aria e Clima, ai City Contracts, ai progetti connessi alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) e dei partenariati pubblico-privati (PPP) promossi da realtà come Milano & Partners, AMAT, OneLabMilano, WAU!, Brand for the City, Green Media Lab e ANCILab.

L’incontro ha visto i partner europei partecipare anche al comitato direttivo di Across, quale sessione tecnica di progetto, organizzato dalla città di Alba Iulia, città romena coordinatrice del network.

Gli ospiti europei hanno potuto visitare alcuni luoghi emblematici del Comune di Milano sul tema delle collaborazioni pubblico-privato, come il Milano Food Hub alla Cascina Cuccagna con un focus sui progetti di food policy e collaborazione con Emergency (tra cui il supermercato solidale e BAM), la biblioteca degli Alberi nel quartiere Isola-Garibaldi.

La delegazione è stata inoltre accolta al Teatro alla Scala, dove ha potuto approfondire le collaborazioni attivate dal Teatro, infine a Palazzo Marino, dove si sono conclusi i lavori.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia