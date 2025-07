UNICEF Italia presente alla 55a edizione del Giffoni Film

L’UNICEF Italia sarà presente alla 55a edizione del Giffoni Film Festival, declinata sul tema ‘diventare umani’ con diverse iniziative.

“Sono molto lieto che anche quest’anno l’UNICEF Italia sia presente a questo importante Festival, che vede bambini e ragazzi impegnati in primo piano con passione e motivazione. Giffoni Film Festival offre loro uno spazio di condivisione, l’opportunità di raccontarsi in prima persona e partecipare a eventi e dibattiti. La partecipazione e l’ascolto dei più piccoli sono diritti imprescindibili sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che l’UNICEF promuove in tutto il mondo”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.

20/7: (Sala Truffaut, h.20): all’evento-anteprima de “I PUFFI. IL FILM” di Chris Miller (USA/Belgio/Italia, 2025), presentato da Eagle Pictures/Paramount Pictures, interverrà il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini , che ricorderà l’iniziativa ActNow delle Nazioni Unite e l’UNICEF legata ai Puffi, una campagna di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e incoraggiare il diritto all’ascolto dei più piccoli. Saranno presenti anche i bambini della parrocchia di S.Maria la Nova (Aversa) accompagnati dal parroco Don Domenico Pezzella e alcuni giovani volontari di YOUNICEF della Campania.

(Sala Truffaut, h.20): all’evento-anteprima de di Chris Miller (USA/Belgio/Italia, 2025), presentato da Eagle Pictures/Paramount Pictures, interverrà il , che ricorderà l’iniziativa delle Nazioni Unite e l’UNICEF legata ai Puffi, una campagna di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e incoraggiare il diritto all’ascolto dei più piccoli. Saranno presenti anche i bambini della parrocchia di S.Maria la Nova (Aversa) accompagnati dal parroco Don Domenico Pezzella e alcuni giovani volontari di YOUNICEF della Campania. 21/7: (Sala Domenico De Masi, dalle h.15): momento di confronto strutturato tra i componenti dello World Café Youth Panel e i referenti dell’Advisory Board del progetto “Generazioni connesse”, finalizzato alla condivisione di riflessioni, idee e alla costruzione di proposte operative su salute mentale, benessere digitale e Intelligenza artificiale.

(Sala Domenico De Masi, dalle h.15): momento di confronto strutturato tra i componenti dello e i finalizzato alla condivisione di riflessioni, idee e alla costruzione di proposte operative su salute mentale, benessere digitale e Intelligenza artificiale. 22/7: evento “Impact” (Sala Verde, H.17):proiezione del corto “Milk Teeth. Essere bambine in Afghanistan”, con la partecipazione dei registi Giuseppe Carrieri e Maria Matilde Fondi e del Direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera. MILK TEETH è un corto con protagonista la piccola Husnia; regia e fotografia di Amin Meerzad; regia animata di Maria Matilde Fondi; scritto da Giuseppe Carrieri, è prodotto da Natia Docufilm con il sostegno dell’UNICEF Italia. “MILK TEETH” nasce da un’idea del regista e autore Giuseppe Carrieri e di Alessandra Mastronardi, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia