Il Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Riccardo Di Matteo, eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia

Un nuovo prestigioso incarico per Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia e Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, che è stato eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia – FENCO, di cui è Delegato per la Puglia e la Basilicata. Si tratta di un organismo che rappresenta ambasciatori, consoli e diplomatici accreditati nel nostro Paese.

L’elezione è avvenuta in occasione della recente Assemblea Nazionale della FENCO, svoltasi nei giorni scorsi, un appuntamento che ha visto anche la nomina a Presidente della Federazione dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo, già a capo delle missioni italiane in Israele, Turchia e Germania, e attuale Direttore Generale per l’Unione Europea presso il Ministero degli Affari Esteri. Tra i nuovi membri del Consiglio Nazionale figurano anche personalità di rilievo come Roberto Galanti, Console Onorario della Repubblica di Moldova.

«Sono profondamente onorato di questa nomina», ha dichiarato Riccardo Di Matteo. «Entrare a far parte del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, di cui sono anche Delegato per la Puglia e Basilicata, rappresenta non solo un riconoscimento personale e professionale, ma anche una straordinaria opportunità per rafforzare i legami tra i territori che ho l’onore di rappresentare e il mondo diplomatico internazionale. L’obiettivo resta quello di fare rete, lavorando insieme verso un obiettivo comune: promuovere sempre più la conoscenza e le relazioni, mettendo in sinergia le migliori energie e risorse disponibili».

«Il mio impegno – ha aggiunto – sarà quello di lavorare in squadra, con spirito di servizio e visione, per valorizzare ulteriormente il ruolo delle rappresentanze consolari, promuovendo il dialogo tra culture e nazioni, favorendo iniziative di cooperazione economica, culturale e sociale. Credo che la diplomazia debba oggi più che mai contribuire concretamente alla costruzione di ponti tra i popoli».

La FENCO è una realtà accreditata e riconosciuta come interlocutore e partner affidabile presso le principali istituzioni italiane e internazionali, tra cui Camera e Senato, Ministeri, Università, ONU e Camere di Commercio. Si propone di tenere alto, insieme con il prestigio del ruolo della stessa Federazione, il valore e l’importanza del servizio svolto dai diplomatici, ambasciatori e consoli di Paesi riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e operanti in Italia. Un’associazione di settore che riveste un ruolo di primo piano nell’attività di relazioni e cooperazione del nostro Paese.

I Consoli Onorari, grazie alla loro profonda conoscenza delle esigenze sociali, economiche e culturali dei singoli Paesi, rappresentano un naturale ed indispensabile punto di riferimento per ogni concreta ed approfondita conoscenza operativa, contribuendo in modo determinante alla costruzione di relazioni internazionali solide e durature.

Tra i compiti del Consiglio Nazionale FENCO figurano l’organizzazione di convegni, attività formative, la redazione di bilanci sociali e il sostegno a iniziative culturali e di cooperazione internazionale.

Conclude Di Matteo: «Sono certo che questa esperienza, porterà nuove occasioni di crescita e di collaborazione, non solo per la Federazione, ma anche per le realtà imprenditoriali e culturali del nostro territorio, sempre più proiettato verso scenari internazionali».

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia