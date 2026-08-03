Agenzia Digitale Metropolitana: la sfida digitale ha inizio

Sono 54 i Comuni che hanno formalmente manifestato, con lettera a firma del Sindaco, la volontà di aderire all’Agenzia Digitale Metropolitana, il nuovo soggetto pubblico promosso dalla Città Metropolitana di Milano per il governo associato della trasformazione digitale del territorio.

A comunicarlo, il Vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo durante la seduta del Consiglio metropolitano di mercoledì 29 luglio.

Delineata anche la tabella di marcia: i Consigli comunali sono chiamati a perfezionare l’adesione con una delibera ad hoc entro il 30 settembre 2026; acquisiti gli atti si torna in Consiglio metropolitano per il via libera definitivo, mentre la sottoscrizione dell’atto costitutivo è prevista entro i primi giorni di dicembre.

L’Agenzia si costituisce nella forma di azienda speciale consortile, come strumento pubblico che appartiene ai Comuni e che dai Comuni sarà governato, e nasce per consentire loro di esercitare insieme una capacità pubblica di governo della trasformazione digitale.

Una comunità istituzionale che si configura come infrastruttura pubblica permanente capace di garantire che nessun Comune, indipendentemente dalle proprie dimensioni, debba affrontare da solo le sfide del digitale.

I 54 Comuni che hanno già manifestato la volontà di aderire costituiscono il nucleo fondativo dal quale il progetto prenderà avvio. La compagine resta aperta, inclusiva e progressiva: lo Statuto disciplina l’ingresso di nuovi enti anche dopo la costituzione, e l’obiettivo è che il numero degli enti consorziati cresca ulteriormente.

“L’Agenzia digitale metropolitana rappresenta una scelta politica e istituzionale precisa: 54 amministrazioni, di ogni dimensione, hanno deciso di fare squadra per affrontare la sfida della transizione digitale, con obiettivi e strategie condivisi – afferma il Vicesindaco Vassallo – L’Agenzia si conferma, oggi, un progetto concreto, sostenibile e con tempi e passaggi istituzionali chiaramente definiti. Una forma di cooperazione istituzionale innovativa, con la Città metropolitana e Comuni, diversi per dimensione e capacità amministrativa, che scelgono di condividere infrastrutture, competenze e strategie, senza perdere la propria autonomia e rafforzando la propria capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Abbiamo l’ambizione di fare scuola: crediamo che l’esperienza dell’Agenzia Digitale Metropolitana possa diventare un modello osservato, studiato e replicato anche in altri territori italiani».

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dipartimento Transizione Digitale di Città Metropolitana di Milano all’indirizzo e-mail: transizionedigitale@cittametropolitana.mi.it

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