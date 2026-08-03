Sabato 31 ottobre 2026 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola torna a trasformarsi nel regno di Monsterland Halloween Festival, l’evento, prodotto da Unconventional Events, che ogni anno celebra Halloween con un mix unico di musica, spettacolo e intrattenimento immersivo.

L’edizione 2026 inizia a prendere forma con la presentazione dei suoi primi grandi protagonisti.

Ad aprire la line-up sono Salmo e Marco Carola, i primi due artisti confermati di un programma che sarà svelato progressivamente nelle prossime settimane.

Al centro dell’esperienza ci saranno i tre main stage Horror Warehouse, The Witch Forest by Jäger e Galactica by Cocorico, ognuno con una propria identità artistica e narrativa, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale che attraversa l’urban, la techno e la migliore elettronica internazionale.

Con 14 stage complessivi, il festival si prepara ad accogliere alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, per un’esperienza sempre più ampia e immersiva.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali e al seguente link: www.monsterland.it

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