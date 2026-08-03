Prossima apertura di due nuovi spazi dedicati a bambini fino a 6 anni e alle loro famiglie

Milano, al lavoro per aprire due nuovi Spazi dedicati ai bambini e alle bambine fino a sei anni: uno in via Stratico (Municipio 7) e uno in via Arsia (Municipio 8).

La rete degli Spazi ZEROSEI in città arriverà così a quota sei, considerando il LABZEROSEI del parco Trotter e gli Spazi già attivi in via Anselmo da Baggio, in via Feltre e in via Lope de Vega.

“Grazie a due importanti collaborazioni nell’ambito dei progetti NOVA e Grow Up, il Comune di Milano investe ancora in proposte educative gratuite dedicate a bambini e bambine fino a 6 anni e alle loro famiglie ampliando la rete degli Spazi ZEROSEI nei quartieri di San Siro e Quarto Oggiaro – spiega la Vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo -. Un’opportunità importante che, come dimostrano gli Spazi ZEROSEI già attivi e il LABZEROSEI, è molto apprezzata dalle famiglie e dai più piccoli. L’impegno è massimo e vogliamo promuovere queste esperienze in tanti quartieri della città“.

Lo Spazio in via Stratico, nel quartiere Selinunte, sarà allestito nei locali di proprietà comunale adiacenti al Nido e alla Scuola dell’Infanzia comunali, e nasce dall’adesione del Comune in qualità di partner istituzionale al programma ‘NOVA – Poli di Comunità 0/6’ promosso da un’alleanza di fondazioni – Fondazione De Agostini, Fondazione Agnelli, Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Paolo Bulgari, Fondazione Pietro Pittini e Fondazione The Human Safety Net – che con questo progetto sostengono progetti educativi, sociali e culturali in diverse altre città italiane oltre a Milano tra cui Bari, Roma, Genova e Savona.

Lo Spazio ZEROSEI di via Arsia a Quarto Oggiaro sorgerà in locali comunale adiacenti alla Scuola dell’Infanzia: il servizio nasce all’interno di ”Grow up. Generare Reti di Opportunità per un Welfare di Prossimità”, un progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito dell’iniziativa ‘Organizziamo la speranza’.

Le iniziative educative nei due nuovi spazi, in continuità e coerenza con gli Spazi ZEROSEI già attivi in città, saranno gratuite e rivolte a bambini e bambine fino a sei e anni e alle loro famiglie attraverso un palinsesto di eventi, laboratori, giochi, incontri e attività e alcune proposte specifiche di supporto alla genitorialità.

L’impegno assunto nell’ambito dei progetti prevede l’avvio delle attività nei primi mesi del 2027.

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