Giorgio Morandi: In Polonia la prima mostra di uno dei più grandi artisti italiani

Zachęta Galleria Nazionale d’Arte di Varsavia presenta Giorgio Morandi, una mostra monografica sul pittore italiano (Bologna, 1890 – 1964), uno dei più importanti artisti del XX secolo, curata da Lorenzo Balbi, direttore del Museo Morandi | Settore Musei Civici del Comunedi Bologna.

L’esposizione, che ha inaugurato il 18 luglio e sarà visibile fino al 5 ottobre 2025 presso il museo polacco, ripercorre l’intero arco della carriera dell’artista, dalle prime sperimentazioni degli anni Venti alle luminose nature morte e ai paesaggi degli ultimi anni.

La mostra ripercorre l’intero arco della carriera artistica di Giorgio Morandi, dai primi lavori legati al movimento Valori Plastici, fino alle iconiche nature morte degli anni Cinquanta e ai suoi paesaggi sobri e contemplativi.

In ogni fase il vocabolario dell’artista rimane definito: i suoi oggetti, bottiglie, vasi, conchiglie, diventano forme meditative, caratterizzate da sottili variazioni tonali e da una raffinata struttura compositiva.

Tra le opere di spicco figurano Natura morta su un tavolo (1920), caratterizzata da una chiarezza scultorea e dall’allineamento con il classicismo del primo dopoguerra, e Natura morta con conchiglie (1940), che riflette la svolta dell’artista verso motivi più simbolici e astratti durante la seconda guerra mondiale.

L’opera Natura morta (1956) esemplifica lo stile maturo di Morandi: minimale, equilibrato e monumentale. I suoi paesaggi – vedute di Via Fondazza a Bologna e di Grizzana sugli Appennini – offrono un filo conduttore parallelo alle sue nature morte: osservare non la spettacolarità, ma i ritmi lenti del vivere quotidiano.

La mostra presenta anche un’ampia selezione di incisioni dell’artista bolognese, una pratica artistica centrale nel suo lavoro. Opere come Pane e limone (1921) dimostrano la sensibilità di Giorgio Morandi per la linea, l’ombra e il potere intimo dei contrasti in bianco e nero, evidenziano il suo interesse per la forma negli elementi più essenziali e riflettono una profonda coerenza tra i diversi media utilizzati.

In un’epoca segnata dalla velocità e dalla sovrabbondanza di immagini, fruire dell’arte di Giorgio Morandi è più che mai attuale. Il suo lavoro incoraggia a riscoprire il valore della lentezza, a considerare la ripetizione come una forma di esplorazione e a soffermarsi sul processo creativo piuttosto che sul risultato finale.

Galleria d’Arte Nazionale Zachęta – Varsavia

https://www.scoprivarsavia.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia