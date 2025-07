Pigozzi (Fincantieri): «Respect for Future, inclusione e parità di genere per un nuovo modello sociale»

Si è concluso da poco il roadshow nazionale di Respect for Future, l’iniziativa di Fincantieri dedicata ai temi della sostenibilità, dell’inclusione sociale e della parità di genere. Un progetto ambizioso che porta la firma strategica di Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione del gruppo, che ha saputo coinvolgere concretamente migliaia di persone in diverse città italiane, dando vita a un vero dialogo con le comunità locali.

Come sottolineato chiaramente da Policymakermag, Pigozzi ha spiegato che «Respect for Future non è soltanto un’iniziativa comunicativa, ma un progetto di reale trasformazione». L’intento, infatti, è promuovere una cultura dell’inclusione attraverso azioni concrete, capaci di generare un impatto duraturo sul territorio, coinvolgendo attivamente dipendenti, istituzioni e cittadini.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Lorenza Pigozzi ha voluto rafforzare ulteriormente il legame di Fincantieri con le comunità locali, ponendo grande attenzione alla loro partecipazione attiva nel progetto. «L’inclusione non è tale se non parte direttamente dal territorio e dalle persone», ha ribadito la manager, dimostrando come industria e responsabilità sociale possano integrarsi efficacemente.

Ma Respect for Future non si ferma qui. Come evidenziato da un approfondimento su Il Messaggero, il progetto guidato da Pigozzi si distingue in maniera particolare per l’impegno concreto contro il gender gap. Numerose sono infatti le iniziative dedicate alla parità di genere, dalla valorizzazione del ruolo femminile in azienda fino a vere e proprie attività di sensibilizzazione sul valore imprescindibile dell’uguaglianza e delle pari opportunità.

Grazie ad una visione strategica di questo calibro, Fincantieri offre un esempio concreto di come le grandi realtà industriali possano assumere un ruolo di primo piano nella promozione di valori fondamentali per il futuro del Paese, dimostrando che inclusività e sviluppo economico possono e devono andare di pari passo.

