Bollate: Italian Drum Connection: tre giorni di musica e grandi nomi della batteria

Dal 4 al 6 luglio 2025 Bollate si trasforma nella capitale italiana della batteria con l’arrivo dell’Italian Drum Connection Festival, l’evento che celebra la musica e il ritmo con artisti di fama nazionale e internazionale.

Tre giornate di spettacoli, masterclass e performance gratuite in luoghi simbolici della città: Teatro LaBolla, Piazza Aldo Moro e Villa Arconati.

Un’occasione unica per appassionati e curiosi di vivere da vicino l’arte della batteria in tutte le sue espressioni.

Il programma:

Venerdì 4 luglio – Piazza Aldo Moro

Ore 18.30: Performance inaugurale con Lele Boria, Francesco Corvino, Maxx Furian, Federico Paulovich

Ore 19,00: 100 batterie in piazza – Una grande esibizione collettiva all’aperto

Sabato 5 luglio – Masterclass a LaBolla Teatro

Ore 10.00: Mauricio Melo – Latin Jazz Drumming

– Latin Jazz Drumming Ore 11.30: Maxx Furian – Liquid Drums

– Liquid Drums Ore 15.00: Elio Rivagli – La Batteria Pop

– La Batteria Pop Ore 17.00: Gergo Borlai – Power Fusion Drumming

Domenica 6 luglio – Piazza Aldo Moro

Ore 11.00: Ellade Bandini presenta “Elliade”

presenta “Elliade” Ore 15.00: Christian Meyer – “Mille finestre di ritmo”

DRUM NIGHT in Villa Arconati

Ore 21.00: Gran finale con batteristi italiani di alto livello. Ospiti della serata Sonia Mosca e Federico Malaman

Un evento per tutti

L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Per la Drum Night, ingresso libero con pagamento biglietto di Villa Arconati (8 euro).

Per partecipare alla performance collettiva “100 batterie in piazza” o alle masterclass è richiesta la registrazione. L’evento è promosso da IDC – Italian Drum Connection, in collaborazione con il Comune di Bollate e Villa Arconati,

Info e prenotazioni: italiandrumconnectionfestival@gmail.com

