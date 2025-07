Open day nido comunale: Pregnana Milanese, sabato 5 luglio

Open day del nido comunale di Pregnana milanese, gestito da Koinè cooperativa sociale.

“Hai bambini da 0 a 3 anni? Ti aspettiamo alla giornata aperta del nido comunale di Pregnana Milanese, con il laboratorio per bambini COLORIAMO IN NATURA. Gli adulti potranno visitare e conoscere il nido e i bambini potranno giocare con il colore e la natura.

Ti aspettiamo sabato 5 luglio in via IV Novembre 54 sabato 5 luglio dalle 9.00 alle 11.00. Si chiede di portare un cambio per i bambini o un grembiulino”

www.koinecoopsociale.it/eventi/

