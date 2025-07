Al via le riprese di “Cena di Classe”, il nuovo film di Francesco Mandelli

Sono iniziate a Milano le riprese di “Cena di Classe”, la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, che firma anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato.

Il soggetto di Cena di Classe è tratto dall’omonimo brano de I Pinguini Tattici Nucleari, e firmato da Roberto Lipari, Andrea Pisani, Ignazio Rosato e Riccardo Zanotti.

Il film è prodotto da Roadmovie in associazione con Medusa Film e sarà ambientato interamente nel capoluogo lombardo.

“Cena di Classe” – in arrivo nelle sale nel 2026 – è una brillante commedia corale, irriverente e generazionale che racconta con ironia e tenerezza cosa succede quando il passato bussa alla porta… e non puoi fare finta di non essere in casa.

A dar vita a questa storia un cast d’eccezione che riunisce: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Ninni Bruschetta, Giordano De Plano, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Giulia Melillo, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Federico Russo, Giulia Vecchio, Debora Villa,Annandrea Vitrano

