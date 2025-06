Smaltimento rifiuti: differenze tra pericolosi e non pericolosi

Capire che cosa finisce davvero nel cassonetto e perché, è diventato sempre più importante per le imprese. Dal corretto codice EER dipendono i costi di trasporto, le sanzioni in caso di errore e, soprattutto, l’impatto ambientale del ciclo produttivo. Affidarsi a un’azienda di smaltimento rifiuti a Milano consente di classificare subito gli scarti, scegliere l’impianto giusto e documentare ogni passaggio in modo conforme alle norme europee.

Rifiuti pericolosi o non pericolosi? È una questione di sostanze

La prima distinzione nasce dalle caratteristiche di pericolo definite dalla direttiva 2008/98/CE. Un rifiuto è pericoloso se contiene concentrazioni sopra soglia di componenti tossici, infiammabili, cancerogeni o ecotossici. Vernici al piombo, solventi clorurati, lana di roccia e rifiuti sanitari infetti rientrano in questa categoria: devono essere stoccati in contenitori omologati ONU, viaggiare con formulario ADR e terminare in impianti autorizzati alla neutralizzazione chimica o all’incenerimento ad alta temperatura.

Gli scarti privi di sostanze nocive (ritagli di cartone, sfridi di legno non verniciato, sfalci verdi) sono classificati non pericolosi. Possono essere avviati direttamente a recupero: cartiera, impianto di compostaggio o linea di produzione di biogas. Differenziare in loco riduce la quota da conferire in discarica, abbassa le spese di gestione e migliora il bilancio CO2 dell’azienda.

Cos’è il codice EER: il passaporto dello scarto

Ogni rifiuto speciale nasce già con un numero a sei cifre: è il suo codice EER (ex CER), scelto in base al processo da cui è generato.

I codici dei rifiuti si dividono in due gruppi:

Codici assoluti (o univoci) : sono codici già definiti dal catalogo europeo. Se il codice termina con l’asterisco (es. 130703* ), il rifiuto è sempre pericoloso. Se non ha l’asterisco (es. 150101 imballaggi di carta), è sempre non pericoloso. In entrambi i casi non serve analisi di laboratorio per stabilire la pericolosità;

: sono codici già definiti dal catalogo europeo. Se il codice termina con l’asterisco (es. ), il rifiuto è sempre pericoloso. Se non ha l’asterisco (es. imballaggi di carta), è sempre non pericoloso. In entrambi i casi analisi di laboratorio per stabilire la pericolosità; Codici a specchio: appaiono in coppia, uno con l’asterisco (pericoloso) e uno senza (non pericoloso). Per scegliere quale dei due usare occorre un’analisi chimica che verifichi la presenza di sostanze pericolose sopra soglia.

Dopo aver individuato il codice corretto (assoluto o a specchio), il produttore deve:

Registrare il rifiuto sul registro di carico/scarico; Compilare e stampare il formulario di trasporto; Consegnarlo a un trasportatore autorizzato.

Saltare uno di questi adempimenti rende irregolare l’intera filiera e può comportare multe estremamente salate.

Il percorso del rifiuto: dal magazzino all’impianto

A Milano il trasporto dei rifiuti è affidato a vettori iscritti all’Albo:

Categoria 4 per gli scarti non pericolosi;

per gli scarti non pericolosi; Categoria 5 per quelli pericolosi.

L’azienda autorizzata sceglie il mezzo idoneo (cassone scarrabile, cisternetta o furgone ADR) in base allo stato fisico del materiale. All’arrivo, l’impianto controlla peso e codice EER: se i dati coincidono il carico entra subito in trattamento, altrimenti viene respinto con costi extra. Gli esiti variano: gli scarti non recuperabili finiscono in discariche per rifiuti non pericolosi, gli organici si trasformano in compost o biogas, i metalli tornano in fonderia, i RAEE vengono bonificati per recuperare terre rare e plastiche.

Come ridurre rischi e spese

Si possono adottare alcune buone pratiche per tagliare rischi e costi:

Separare i rifiuti subito in azienda , collocando contenitori dedicati e chiaramente etichettati (le cosiddette isole ecologiche interne);

, collocando contenitori dedicati e chiaramente etichettati (le cosiddette isole ecologiche interne); Formare il personale su simboli di pericolo e DPI per ridurre incidenti;

su simboli di pericolo e DPI per ridurre incidenti; Monitorare digitalmente per semplificare gli audit ARPA;

per semplificare gli audit ARPA; Fare manutenzione preventiva a impianti e serbatoi per evitare perdite che potrebbero trasformare un rifiuto innocuo in pericoloso.

Conoscere la soglia fra pericoloso e non pericoloso tutela ambiente, salute e bilancio: la cosa importante è scegliere partner qualificati nello smaltimento rifiuti.

