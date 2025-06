40 anni di Intelligenza Artificiale in medicina: AIME2025

Dal 23 al 26 giugno si tiene a Pavia la 23a edizione del congresso internazionale AIME2025 (Artificial Intelligence in Medicine). Si tratta di un’edizione speciale, che celebra i 40 anni dalla prima conferenza AIME, tenutasi proprio a Pavia nel 1985, in quell’anno promossa dal Prof. Mario Stefanelli (1945-2010), figura di spicco fra i fondatori della società AIME stessa.

Il programma prevede una prima giornata, ospitata presso ICS Maugeri, dedicata ai giovani ricercatori, con una serie di tutorial sui temi oggi più rilevanti riguardanti l’intelligenza artificiale, e con la sessione “Doctoral Cosortium”, durante la quale i dottorandi avranno l’opportunità di esporre il loro progetto ad una commissione di esperti e di ricevere dagli esperti stessi dei consigli su come portare avanti al meglio la ricerca.

Nei tre giorni successivi la conferenza sarà ospitata presso il Campus della Salute (all’interno dei padiglioni del Policlinico San Matteo), ed entrerà nel vivo con le sessioni scientifiche, articolate sia in presentazioni orali sia in sessioni poster.

Come spiegano gli organizzatori locali, Prof. Riccardo Bellazzi e Prof.sse Lucia Sacchi e Silvana Quaglini, “La conferenza ospita ricercatori di fama internazionale provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Oceania e diversi paesi Asiatici, e rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno si è registrato un record di iscrizioni, con ben circa 400 partecipanti.

Questa affluenza testimonia quanto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in medicina sia in questo momento storico un tema molto caldo, sia per gli enormi progressi, negli ultimissimi anni, dell’intelligenza artificiale generativa, che sta letteralmente rivoluzionando tanti aspetti della ricerca e della routine medica, sia per le implicazioni etiche e medico-legali che questa rivoluzione comporta”.

