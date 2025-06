Poste italiane: lavori all’ufficio di Segrate

La continuità dei servizi sarà garantita presso l’ufficio postale di Segrate Centro

Poste Italiane comunica che da mercoledì 25 giugno l’ufficio postale in Via Fratelli Cervi a Segrate, non sarà operativo, per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria a cura dell’amministrazione comunale di Segrate, proprietaria dell’immobile.

Anche a seguito dei violenti temporali del mese scorso sono presenti alcune importanti infiltrazioni che richiedono un intervento necessario per la messa in sicurezza e la ristrutturazione degli spazi dell’ufficio.

Durante i lavori, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Segrate Centro in Via Conte Suardi, 69, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, il sabato fino alle 12.35 e all’ufficio di Segrate 1 in Strada Anulare San Felice, 22 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane informa che l’ufficio riaprirà al termine dei lavori e non è prevista alcuna chiusura definitiva della sede. Nei prossimi giorni si terrà un incontro con il Comune per valutare eventuali ulteriori azioni da mettere in campo in funzione della durata degli interventi di ristrutturazione.

