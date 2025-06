Lorde: è uscito il nuovo attesissimo album “Virgin”

Il prossimo step dell’evoluzione artistia di Lorde è arrivato! Dopo il sold-out quasi immediato del tour in Nord America e l’attesa spasmodica per il tour in UK e in Europa, Lorde ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album, “Virgin”.

L’album, co-prodotto dall’artista e Jim-E Stack, è stato anticipato dai singoli “What Was That”, “Man of the Year” e “Hammer”, che si sono mantenuti stabili nelle classifiche e hanno generato 200 milioni di streams prima ancora dell’uscita del progetto.

Per celebrare l’uscita l’artista ha fatto sentire un assaggio del disco ai propri fan al Baby’s All Right a New York domenica scorsa.

L’Ultrasound World Tour farà tappa in venue iconiche come il Madison Square Garden a New York, la O2 Arena a Londra, l’AFAS Live ad Amsterdam e il The Anthem a Washington, DC. Molti i sold-out pressoché istantanei in tutto il mondo, tanto da chiedere a gran voce l’apertura di nuove date in tutto il mondo. In Italia farà tappa all’Unipol Arena a Bologna il 29 novembre 2025.

Il disco è disponibile in digitale e in formato fisico in CD/LP standard, LP “Picture Disc”, LP “Clear Vynyl D2C” (entrambi disponibili anche con card autografata) in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia, LP “Indie-Retail Blood” per Discoteca Laziale, LP colorato “Bath-Water” per Feltrinelli.

Tracklist for ‘Virgin’



1. Hammer

2. What Was That

3. Shapeshifter

4. Man Of The Year

5. Favourite Daughter

6. Current Affairs

7. Clearblue

8. GRWM

9. Broken Glass

10. If She Could See Me Now

11. David

