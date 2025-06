Gruppo CAP tra i gestori più virtuosi d’Italia.

Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, si è aggiudicato il primo posto in Lombardia e il terzo a livello nazionale nella classifica annuale sulla Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ricevendo un premio economico complessivo di quasi 7 milioni di euro.

Un risultato straordinario che conferma Gruppo CAP tra i gestori più virtuosi d’Italia.

L’azienda è stata premiata – unica in Italia insieme a un altro gestore – in tutti gli indicatori previsti da ARERA, senza alcuna penalità, a testimonianza dell’eccellenza tecnica e della capacità di miglioramento continuo.

Un successo che l’azienda ha voluto condividere con i suoi principali stakeholder decidendo di distribuire parte del premio alle sue persone e ai comuni della Città metropolitana di Milano.

“Il riconoscimento di ARERA è per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto un’opportunità per rafforzare il nostro legame con chi ogni giorno contribuisce al successo di Gruppo CAP. Per questo abbiamo scelto di destinare una parte importante del premio all’innovazione e a favore delle nostre persone e dei territori–secondo modalità che stiamo individuando-valorizzando il ruolo delle comunità locali che è centrale nella costruzione di un servizio idrico sempre più efficiente, sostenibile. È un gesto concreto che testimonia la nostra visione di impresa pubblica, orientata al miglioramento continuo e alla restituzione di valore alla comunità” così, Yuri Santagostino presidente di Gruppo CAP.

www.gruppocap.it

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia