CPM Music Institute di Milano: Seminario sull’Intelligenza Artificiale

Il CPM Music Istitute di Milano, la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, offre per la prima volta e in forma gratuita ai propri studenti e a un numero chiuso di partecipanti esterni, la possibilità di prendere parte al SEMINARIO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE dal titolo “L’AI IN MUSICA, NUOVA RISORSA PER I CREATIVI?”.

Il percorso si svilupperà intorno a cinque appuntamenti divisi tra il 21, il 28 giugno e il 5 luglio all’interno della Scuola di Musica, in aule appositamente attrezzate per l’interazione docente-studente.

Nel corso degli incontri verranno esplorate le potenzialità dell’AI nell’uso musicale creativo con l’obiettivo di apprendere l’utilizzo consapevole dell’Intelligenza Emotiva quale elemento critico di osservazione della realtà.

Il seminario sarà condotto dal Professor Ingegnere Massimiliano Zanoni, stimato docente e collaboratore del Politecnico di Milano, a cui si aggiungerà un momento introduttivo tenuto da Franco Mussida, Presidente del CPM Music Institute.

Franco Mussida introdurrà il tema dell’intelligenza emotiva quale mezzo di osservazione critica alle proposte dell’intelligenza artificiale.

«Nell’ambito delle tematiche relative alla composizione, arrangiamento e Music e Media, siamo felici di poter offrire agli studenti interni ed agli esterni alla scuola un’opportunità di conoscenza ravvicinata delle tematiche legate all’uso musicale creativo dell’AI. Questo speciale viaggio sarà guidato da un importante esperto nel settore delle tecnologie avanzate digitali. Il desiderio delle giovani generazioni di mostrare la propria natura creativa è sempre più evidente – racconta Franco Mussida – La nostra scuola lo sa bene e include concretamente questo aspetto in tanti dei suoi piani studi. Questo momento sarà anche l’occasione per mettere a confronto con la dovuta consapevolezza come poter governare con la nostra naturale Intelligenza emotiva i processi creativi, e non accettare passivamente senza alcuna coscienza critica ciò che l’AI ha da offrire».

Le tematiche affrontate nel corso degli incontri sono le seguenti:

Intelligenza Emotiva e Intelligenza Artificiale. Relazioni e problematiche FM (4 ore)

Introduzione all’AI e Branding (4h)

L’AI e la Composizione (4h)

Temi legati alla Produzione parte 1 (4h)

Temi legati alla Produzione parte 2 (4h)

Tematiche legate alle Campagne di Lancio e la Creazione Contenuti Social (6h)

In ognuna delle tre giornate gli incontri si terranno dalle ore 10 alle ore 18 con una pausa dalle 13 alle 14.

Per gli esterni è necessario fare richiesta scritta, inviando una mail a corsi@cpm.it

La classe è a numero chiuso verranno ammessi i primi che si iscriveranno e che concorreranno a completare il numero massimo della classe.

www.cpm.it

www.facebook.com/CPMMusicInstitute – www.instagram.com/cpmmusicinstitute

www.youtube.com/user/CentroProfMusica

