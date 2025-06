La Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112 di Varese compie 15 anni.

È la prima attivata in Italia dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) e il punto di partenza di un sistema che ha trasformato radicalmente l’accesso ai soccorsi nel nostro Paese.

Il 21 giugno 2010 nasceva infatti qui il primo centro operativo di quello che sarebbe diventato il cuore del modello lombardo e, successivamente, il riferimento per l’intera rete nazionale.

Proprio in questa giornata così significativa è stato presentato anche il nuovo sito nazionale 112.gov.it voluto dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La doppia ricorrenza è stata celebrata con un momento istituzionale cui hanno partecipato, fra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo; Giorgio Cotroneo, delegato del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello; il questore, Carlo Ambrogio Mazza; il comandate provinciale dei Carabinieri, Marco Gagliardo; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Fabrizio Rella; il responsabile della Sala Operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, Fabio Bruno; il direttore generale dell’ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale e dell’Ats, Salvatore Gioia e Guido Bonoldi delegato del sindaco di Varese.

Il direttore generale di AREU, Massimo Lombardo, affiancato dal coordinatore regionale del NUE, Fabrizio Canevari e dai coordinatori delle Centrali di Varese, Simone Carradore e di Milano, Marco Contini, introducendo i lavori, ha portato i saluti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che per l’occasione hanno fatto pervenire un contributo tramite videomessaggio.

PRESIDENTE FONTANA: “GRAZIE PER QUELLO CHE FATE OGNI GIORNO”

«Possiamo essere fieri di quella che è nata come una sperimentazione di Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero dell’Interno – allora guidato da Roberto Maroni – perché il NUE ha rappresentato una svolta per il sistema di emergenza-urgenza italiano, e Varese continua a fare scuola. Io ero sindaco di Varese e Guido Bertolaso era assessore regionale e capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

In questi 15 anni, a partire dal nostro esempio, AREU ha trasmesso il proprio sapere a favore di numerose centrali in Lombardia e in altre regioni del Paese. Dal 2018, Varese è pioniera anche del sistema eCall.

I numeri testimoniano la tenacia, la professionalità e la dedizione di ogni singolo operatore. Per questo vi ringrazio di cuore, tutti, uno ad uno, per essere parte di questa straordinaria avventura: una storia di eccellenza per Varese, per la Lombardia e per il servizio pubblico».

ASSESSORE BERTOLASO: “SIETE UN ESEMPIO”

«Credo che non vi sia realtà migliore da ringraziare – è il messaggio di Bertolaso – perché sappiamo tutti cosa è iniziato a Varese e cosa, da qui, si è diffuso: la più straordinaria, rapida ed efficace rete di gestione della comunicazione di emergenza esistente a livello mondiale.

Ho sempre indicato Varese come modello, esempio e pilastro su cui è stato costruito il Numero Unico di Emergenza, che oggi ha fatto passi avanti fondamentali. Ricordo molto bene quel giorno, come pure lo sforzo degli anni precedenti per arrivare a una realtà unica e condivisa.

Sappiamo bene cosa succedeva nei casi di emergenza, quando gli approcci variavano a seconda del territorio da cui proveniva la chiamata. L’esigenza di unificare il sistema nasce proprio da quello spirito di squadra che è nel DNA di chi si occupa di emergenza-urgenza, fornendo il proprio contributo in base a esperienza, competenza e mission.

‘Il chi fa che cosa’ nell’ambito dell’emergenza e nella ricezione delle chiamate è un comandamento che non può essere messo in discussione.

Siete un esempio, un punto di riferimento e dovete essere orgogliosi del percorso compiuto da quel lontano giugno del 2010. Oggi rappresentate un modello internazionale e i numeri parlano chiaro, così come l’organizzazione che avete costruito.

Voglio ricordare anche la capacità di rispondere in più lingue e in soli 9 secondi di media: risultati straordinari, insieme alla prontezza con cui sapete supportare altre regioni.

Ancora grazie: il Paese vi guarda, sapendo di poter contare sulla vostra grande professionalità e passione”.

https://www.areu.lombardia.it

