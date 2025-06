Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Giugno alle ore 6:00 di Martedì 24 Giugno 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (km 21+431) e Binasco (km 10+503), svincolo in entrata da Bereguardo per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo di Binasco (km 10+503).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Giugno alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (km 30+644) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente Casei Gerola (km 49+980). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Gropello Cairoli (km 49+980) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello successivo di Bereguardo (km 21+431).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Giugno alle ore 06:00 di Giovedì 26 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (km 30+644) da carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente di Bereguardo (km 21+431). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Gropello Cairoli in entrata per entrambe le carreggiate sud (direzione Genova) e nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico ai caselli di Bereguardo (km 21+431) per la direzione Milano e Casei Gerola (km 49+980) per la direzione Genova.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Giugno alle ore 06:00 di Sabato 28 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Gropello Cairoli (km 30+644).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 27 Giugno alle ore 06:00 di Sabato 28 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Bereguardo (km 21+431) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Binasco (km 10+503).

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 23 Giugno alle ore 06:00 di Giovedì 26 Giugno 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta MM2 (km A+550) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo di piazza Maggi per proseguire in viabilità ordinaria.

Per lavori di realizzazione nuova Smart Road, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Giugno alle ore 04:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Torino e Piacenza da carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647).

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata da Torino per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione Milano al casello di Casei Gerola (km 49+980).

– Dalle ore 02:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita Piacenza da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Casei Gerola (km 49+980) per il successivo ingresso in A21 al casello di Voghera.

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 26 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 3+400) per la successiva uscita da carreggiata nord.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Giugno alle ore 05:00 di Martedì 24 Giugno 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (Km 2+620) e l’interconnessione con Autostrada A8 (Km 0+000), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8 allo svincolo di Legnano.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 23 Giugno alle ore 05:00 di Martedì 24 Giugno 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (km 12+298) e Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Ovest (km 12+298) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Cologno Monzese Est (km 14+525).

– Dalle ore 23:00 di Martedì 24 Giugno alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 17+760) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per Cologno Monzese Est (km 15+330) e l’entrata da Bettolino Freddo (km 14+525) da/per la medesima carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo Cologno Monzese Ovest (km 12+298),

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 25 Giugno alle ore 05:00 di Giovedì 26 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via Rubattino (km 5+927) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Segrate (km 7+313).

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 26 Giugno alle ore 05:00 di Venerdì 27 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Rubattino (km 5+927) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Segrate (km 7+313).

Per lavori di ampliamento e riorganizzazione degli svincoli di MI-Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 09:00 di Lunedì 23 Giugno alle ore 05:00 di Venerdì 27 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (km 5+927) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Giugno alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Giugno 2025 e dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Giugno alle ore 04:00 di Giovedì 26 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo della S.S. 415 Paullese (km 1+370) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti superiori le 26 tonn. prevede, in ragione dei provvedimenti in essere sul CV01 di Paullo (rif. Ordinanza 106_2025) l’inversione di marcia allo svincolo successivo S.S.9 Via Emilia (km 0+390). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate) con contestuale chiusura dei rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullese (km 1+370) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono rispettivamente l’indirizzamento del traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) e sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Giugno alle ore 05:00 di Venerdì 27 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo della S.S. 415 Paullese (km 1+370) per la successiva uscita da carreggiata nord. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti superiori le 26 tonn. prevede, in ragione dei provvedimenti in essere sul CV01 di Paullo (rif. Ordinanza 106_2025) l’inversione di marcia allo svincolo successivo S.S.9 Via Emilia (km 0+390).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Giugno alle ore 05:00 di Venerdì 27 Giugno 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).

– Dalle ore 05:00 di Venerdì 27 Giugno fino al 20 Dicembre 2025, verrà aperto al traffico il nuovo tratto di complanare a servizio degli svincoli di C.A.M.M. (km 3+084) e MI-Mecenate (km 2+594) in uscita da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). All’interno del medesimo tratto di complanare confluirà il nuovo svincolo d’ingresso da C.A.M.M. (km 3+084) la cui riapertura in configurazione provvisoria prevede l’uscita allo svincolo di MI-Mecenate per il conseguente ingresso in carreggiata sud.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 27 Giugno 2025, esclusivamente in orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) con obbligo di uscita in direzione S.S.617 Tangenziale Nord di Pavia (km 6+800) / Pavia Nord Stadio (km 7+030). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

