Strano. Esce venerdì 11 aprile “La prova del nove”

Esce venerdì 11 aprile “La prova del nove” (sotto licenza esclusiva Altafonte Italia), il nuovo singolo di STRANO. Il brano, disponibile in presave, include il featuring con J-Ax.

Due icone della musica italiana che si uniscono in un pezzo intimo ed emozionale, estremamente dolce per sonorità e testo, che STRANO dedica al suo primo figlio. Un brano che racconta la felicità e lo stupore di essere padre ma con il modo di raccontare tipico dell’hip hop, che dà voce a due uomini increduli di fronte alla meraviglia di essere genitore. Quella che STRANO descrive insieme a J-Ax è una sfida continua, quotidiana, che però è la soluzione a tutte le difficoltà, “La prova del nove” che dà un senso a tutto il resto.

Con questo singolo STRANO, che attualmente prosegue anche il sodalizio con i Gemelli DiVersi, continua il suo percorso da solista e aggiunge una nuova tappa al suo viaggio di ricerca ed evoluzione artistica, con la forza della sua esperienza e con l’amore per una vocalità melodica e non filtrata, dimostrando di saper essere un artista al passo con i tempi ma sempre coerente con la sua natura pop-rap.

Francesco Stranges, noto con lo pseudonimo di STRANO, è un cantante italiano noto per essere un membro del gruppo musicale pop rap Gemelli DiVersi. Negli anni ha collaborato come solista in brani di Articolo 31, Space One, Mondo Marcio e Ted Bee. Cresciuto artisticamente negli anni Novanta nella nota crew milanese Spaghetti Funk, STRANO entra poi a far parte dei Gemelli DiVersi.

Dopo l’uscita nel 1998 del loro primo singolo, “Un attimo ancora”, il gruppo pubblica, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, una serie di album di successo, tra cui “Fuego” (certificato doppio disco di platino) da cui sono stati estratti i singoli “Tu no” e il popolarissimo brano “Mary”, che ottiene un grandissimo successo radiofonico-televisivo, occupando per circa otto mesi i primi posti delle classifiche. Nel 2009 partecipano al Festival di Sanremo presentando il singolo “Vivi per un miracolo”.

Nel 2012 STRANO collabora con il rapper Mondo Marcio nel brano “Spalle al muro”, contenuto nell’album “Cose dell’altro mondo”. Nella primavera del 2014 intraprende insieme a Thema una tournée sotto il nome di “2 Gemelli DiVersi”. Nel 2015, sempre insieme a Thema, decide di continuare con il progetto Gemelli Diversi e ripartono in tour nella primavera ed estate dello stesso anno. Il 21 ottobre 2016 viene pubblicato l’album “Uppercut”, anticipato dal singolo “La Fiamma”, che segna il ritorno della band stessa, che si avvicina sempre più al pop internazionale.

Il CD entra in classifica al nono posto. Nel febbraio del 2021 STRANO collabora con L’Astronauta nel brano “Luce (dentro me)”. Seguono i brani “Fino in cima”, con la collaborazione del giovane rapper SAC1, “Due Passi” con Shorty Shok e Gabriele Il Guapo, “Amara & Dolce”, in collaborazione con Ralph Lautrec e Nico Kyni, ed “Estranea”.

