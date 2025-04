Isola d’Irlanda, isola di festival: quelli da non perdere

Un’occasione per pianificare un viaggio in Irlanda e apprezzare la ricca cultura irlandese

Per chi è in cerca di un evento speciale, legato magari a una passione o semplicemente al desiderio di scoprire qualcosa di nuovo, l’Irlanda offre un ricco calendario di appuntamenti e festival che si susseguono nelle sue contee nell’arco di tutto l’anno, abbracciando una vasta gamma di temi tra cultura, musica, arte, tradizioni popolari, sport e gastronomia. Sceglierne uno per un viaggio è un’ottima occasione per apprezzare la ricchezza dell’isola di smeraldo da un punto di vista particolare. Tra gli appuntamenti in arrivo nei prossimi mesi vale la pena osservare in dettaglio, mese per mese, quelli da non perdere.

Aprile

Waterford Festival of Food (25-27 aprile)

A Dungarvan, piacevole borgo della contea di Waterford, nell’Ireland’s Ancient East, dal 25 al 27 aprile, va in scena il Waterford Festival of Food uno degli appuntamenti più interessanti della primavera legati alle bontà dell’isola di smeraldo. Oltre 80 gli eventi in programma, con, per esempio, master class sulle ostriche e sui cocktail, nonché attività divertenti come la cena con racconto. Immancabili i mercatini con i prodotti, gli show cooking, le degustazioni e le attività per famiglie. Un’occasione perfetta per scoprire i sapori locali e partecipare a workshop interattivi.

Cork International Choral Festival: 70° anniversario e 100 formazioni corali (30 aprile-4 maggio)

A Cork la musica ha tutto l’anno un ruolo di primo piano e dal 30 aprile al 4 maggio la città ospiterà il Cork International Choral Festival , uno dei principali eventi corali in Europa, fondato nel 1954. Si tiene annualmente nei cinque giorni precedenti il primo lunedì di maggio, con il fulcro delle attività presso la Cork City Hall, rinomata per la sua eccellente acustica. Nel 2025, il festival celebra il suo 70° anniversario offrendo un programma speciale di concerti, eventi e tributi alla sua lunga tradizione, ospitando circa 100 formazioni corali.

Maggio

Moy Park Belfast City Marathon: evento immancabile per gli appassionati della corsa (4 maggio)

La Moy Park Belfast City Marathon è una delle maratone più prestigiose dell’Irlanda e del Regno Unito. L’edizione del 2025 si terrà domenica 4 maggio, con partenza alle ore 9:00 dallo Stormont Estate e arrivo ad Ormeau Park. Il percorso ufficiale copre una distanza di 42,195 km e attraversa tutte e quattro le principali aree di Belfast: Nord, Sud, Est e Ovest, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare molti dei punti di interesse più noti. Oltre alla maratona completa, l’evento propone anche una Team Relay, ovvero una staffetta a squadre, e una 8 Mile Walk, una camminata di 8 miglia, rendendo la manifestazione accessibile a persone con differenti livelli di preparazione atletica

Cathedral Quarter Arts Festival – Belfast (1-11 maggio)

Quest’anno si celebra il 25° Cathedral Quarter Arts Festival di Belfast. Dall’1 all’11 maggio si terranno oltre 100 eventi nel centro della città, con musica dal vivo, teatro e arte visiva. Un appuntamento da mettere in programma per un weekend primaverile nella capitale dell’Irlanda del Nord per cogliere ancora meglio lo spirito cosmopolita e in continua evoluzione della città.

Ballydehob Jazz Festival: The Best Biggest Small Jazz Festival in the World (2-5 maggio)

Il Ballydehob Jazz Festival, nella contea di Cork, che si terrà dal 2 al 5 maggio, è un must per chi ama il jazz. La sua descrizione di “miglior più grande piccolo jazz festival del mondo” non è solo un’ambizione: presenta, infatti, un super programma di eventi divertenti come un percorso musicale delineato dalle esibizioni live di circa 30 artisti, concerti, workshop di danza swing e un’autentica New Orleans Jazz Funeral Parade attraverso la città.

Velocità in primo piano con la North West 200 (5-10 maggio)

Dal 5 al10 maggio, la competizione motociclistica su strada North West 200 toccherà Portstewart, Coleraine e Portrush, in Irlanda per una gara ad alta velocità tra le tre città della Causeway Coast, con una folla di appassionati che assisterà all’elettrizzante sfida. È il più grande evento sportivo all’aperto dell’Irlanda del Nord e non è riservato solo agli appassionati delle corse in moto. Dalle città costiere di Portrush e Portstewart fino all’entroterra di Coleraine, questo elettrizzante festival di musica, performances e velocità riesce a coinvolgere appassionati o semplici curiosi da tutto il mondo e ha visto la partecipazione anche di leggende come, per esempio, Michael Rutter e Guy Martin.

A tutta letteratura: Listowel Writers’ Week e Ballyscullion Park Book Festival (10-11 maggio e 28 maggio 1° giugno)

Per chi ama la letteratura e godersela in luoghi speciali, il 10 e 11 maggio, nella nordirlandese contea di Derry~Londonderry, va in scena il Ballyscullion Park Book Festival , ospitato dai luoghi dell’infanzia del Nobel Seamus Heaney, che influenzarono profondamente la sua poesia. La prima edizione del 2024 è stata un successo e quest’anno il programma sarà ancora più ricco con oltre 50 eventi con drammaturghi, poeti e sceneggiatori, tutti ospitati nella splendida cornice di Ballyscullion Park.

Dal 28 maggio al 1° di giugno, anche la Listowel Writers’ Week (il più antico festival letterario e artistico d’Irlanda) vedrà scrittori, poeti e autori riunirsi per letture ed eventi nella graziosa cittadina della Kerry, lungo la Wild Atlantic Way. Nato per promuovere la scrittura di tutti i generi, il festival ha mantenuto fede negli anni al proprio obiettivo: creare un ambiente in cui la letteratura possa essere apprezzata dal più vasto pubblico possibile, riunendo scrittori e lettori per celebrare insieme la parola scritta.

Giugno

Bloomsday Festival: un’occasione speciale (anche) per vestirsi come agli inizi del ‘900

Letteratura in evidenza anche a giugno con un evento tra i più famosi del mondo che porta a Dublino migliaia di appassionati di Joyce: è il Bloomsday e va in scena il 16 giugno, giorno in cui si svolge l’Ulisse. Come di consueto la città si riempirà di cappelli di paglia, in perfetto stile di inizi ‘900, occhiali pince-nez e abiti a tema per rispettare la tradizione di vestirsi come i protagonisti del romanzo. Per vivere la particolarità dell’appuntamento, vale la pena mettere in programma qualche giorno dublinese dedicato al Bloomsday Festival , in calendario dall’1 al 16 giugno, con spettacoli teatrali, tour a piedi e mostre. Clou dell’evento, la tradizionale parata del 16 giugno.

Kilbroney Vintage Show: veicoli d’epoca in bella mostra (15 giugno)

Forse non può essere definito proprio un festival, ma il Kilbroney Vintage Show, che prende il nome dal nordirlandese Kilbroney Park, che lo ospita, a Rostrevor, nella Contea di Down, è uno dei più grandi raduni di veicoli d’epoca in Europa, con esposizioni di auto classiche, trattori, motociclette, motori a vapore e molto altro.​ Parte del fitto calendario di appuntamenti del circuito: The Association of Old Vehicle Clubs in Northern Ireland.

Luglio

Forest Fest: musica con grandi artisti, arte e attività per tutti, in un luogo speciale (25-27 luglio)

Per apprezzare la bellezza in estate della parte sud dell’Ireland’s Ancient East l’appuntamento migliore è il Forest Fest, ad Emo, nella contea di Laois. Un evento speciale, in programma dal 25 al 27 luglio, immerso nel verde di un’antica tenuta. Come dicono gli organizzatori è una manifestazione di “musica, arte e connessione. Una vibrante celebrazione comunitaria, di amicizia, famiglia e unione, dove tutti si sentono a casa, condividendo momenti magici”. Offre anche la possibilità di soggiorno in sistemazioni glamping. Molto interessante il programma dei concerti con super nomi come, per esempio, Franz Ferdinand, Travis e Manic Street Preachers, oltre a numerose performances di artisti locali.

Belfast Trad Fest (27 luglio-3 agosto)

Per chi ama la musica trad (tradizionale irlandese), l’appuntamento estivo da non perdere è il Belfast TradFest, in calendario da 27 luglio al 3 agosto, che anima la città con concerti live, sessioni indiavolate nei pub, laboratori e céilís, termine un po’ intraducibile che è sinonimo di festa con musica, danze e persone che stanno insieme in allegria.

Agosto

Kilkenny Arts Festival (7-17 agosto)

Se si ama l’arte, il Kilkenny Arts Festival torna con una nuova edizione ancora più varia dal 7 al 17 agosto con un programma che proporrà concerti con orchestre, opere teatrali particolari e performances di diverso genere. In evidenza, il toccante Custom of the Coast, l’8 agosto nella St Canice’s Cathedral, con testi del poeta vincitore del premio Pulitzer Paul Muldoon e una straordinaria colonna sonora della compositrice indo-americana Kamala Sankaram.

Fleadh Cheoil na hÉireann: folklore irlandese vista mare (3-10 agosto)

Dal 3 al 10 agosto, si terrà l’iconico 2025 Fleadh Cheoil na hÉireann uno dei più grandi festival annuali dedicato alla musica, al canto e alla danza tradizionali irlandesi. Ospitato da Wexford, antica città fondazione vichinga parte dell’Ireland’s Ancient East, sarà reso ancora più speciale dalla vista sul mare offerta da molte delle numerose performances portate in scena dalle centinaia di artisti coinvolti.

Big Grill: barbecue d’autore e Dublino (14-17 agosto)

Dal 14 al 17 agosto, torna a Dublino il più grande festival di barbecue d’Europa: è Big Grill e riempirà le vie del centro di stand gastronomici di noti ristoranti irlandesi e di rinomati chef in arrivo dall’estero, oltre che di spettacolari sfide gastronomiche on stage e DJ set. Perché il barbecue è una tradizione ferragostana non solo in Italia e la versione dublinese offre più di un buon motivo per una trasferta irlandese.

Settembre

Sounds from a Safe Harbour: il festival ideato da Cillian Murphy (11-14 settembre)

Sounds from a Safe Harbour (SFSH) è un festival biennale che si tiene a Cork, con un programma d’eccezione che celebra la musica, la danza, la letteratura, il teatro e il piacere della conversazione. L’edizione del 2025 si svolgerà dall’11 al 14 settembre 2025. ​Il team curatoriale vede fin dalla prima edizione la presenza dell’attore premio Oscar Cillian Murphy, nativo di Cork e molto legato alla città. Insieme a lui la direttrice artistica Mary Hickson, Bryce Dessner dei The National, l’autore Max Porter e l’artista e folklorista Billy MagFhlionn. ​Negli anni precedenti, il festival ha ospitato artisti di rilievo come Lisa Hannigan, Bon Iver, Ólafur Arnalds e Feist. Oltre alle performance musicali, SFSH propone inedite collaborazioni tra coreografi e musicisti, incontri interattuvi con scrittori e artisti, e installazioni artistiche in tutta la città. Un ottimo motivo per trascorrere a settembre qualche giorno a Cork.

EcoTrail Wicklow Festival: avventure ad alto tasso naturalistico (25-27 settembre)

A settembre, la luce e la dolcezza del clima irlandesi sono perfetti per emozionanti momenti outdoor, magari proprio in occasione della sesta edizione dell’EcoTrail Wicklow Festival. Si terrà dal 25 al 27 settembre 2025, offrendo agli appassionati di trail running un’esperienza unica attraverso alcuni dei paesaggi più suggestivi della contea di Wicklow, nell’Ireland’s Ancient East. Il festival inizierà giovedì con un raduno dedicato al trail running presso l’Harbour Bar. Sabato sarà il giorno principale dell’evento, con la gara suddivisa in cinque percorsi di diversa lunghezza: 10 km, 19 km, 30 km, 46 km e 80 km. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare luoghi iconici come Bray Seafront, Bray Head, Killruddery, il Great Sugarloaf, la cascata di Powerscourt, Djouce, la Wicklow Way, Lough Tay e il Roundwood Reservoir

Dublin Theatre Festival: dal 1957 un appuntamento con il grande teatro (25 settembre-12 ottobre)

Chi ama il teatro deve mettere in programma qualche giorno nella capitale irlandese per il Dublin Theatre Festival, uno dei festival teatrali più antichi e prestigiosi d’Europa, fondato nel 1957. Ogni anno, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, trasforma Dublino in un vivace palcoscenico, presentando una gamma straordinaria di produzioni artistiche irlandesi e internazionali, che esplorano tutte le declinazioni del teatro. Quest’anno si terrà dal 15 settembre al 12 ottobre e come da tradizione non mancheranno incontri pubblici, workshop, visite guidate a tema e numerose altre attività collaterali.

Ottobre

Bram Stoker Festival: Dublino gloriosamente gotica (31 ottobre-3 novembre)

Ottobre è il mese di Halloween, festa di antiche origini irlandesi, legata alla ritualità celtica e le atmosfere degli eventi sono piacevolmente dark. Dal 31 ottobre al 3 novembre, oltre agli appuntamenti dedicati ad Halloween, la capitale ospiterà il Bram Stoker Festival: è dedicato allo scrittore irlandese autore di Dracula e porta in città pop-up spaventosi, coinvolgenti eventi artistici, incontri, letture e visite guidate: tutti con un tema adeguatamente macabro. Raccomandato per chi ama i vampiri e l’horror in generale.

Derry Halloween: il più grande festival a tema d’Europa (28-31ottobre)

Magari altri eventi potrebbero dissentire, ma il primato che il festival di Derry Halloween rivendica, definendosi più grande del suo genere in Europa è una realtà. Il programma, in calendario dal 28 al 31 ottobre, è a dir poco sorprendente, con una componente spettacolare che lascia sempre a bocca aperta, tra parate, fuochi d’artificio e mostre immersive attorno alle mura cittadine: con oltre 400 anni di storia offrono davvero il contesto ideale.

Púca Festival: un emozionante omaggio alle origini celtiche di Halloween (30 ottobre-2 novembre)

Il 2025 segna la sesta edizione del Púca Festival, una celebrazione coinvolgente che si tiene a Trim e Athboy, nella contea di Meath, zona dell’Ireland’s Ancient East considerata la culla storica di Samhain, l’antica festività celtica da cui deriva Halloween. E in omaggio a questa affascinante ricorrenza e ai suoi aspetti mistico-sciamanici, per quattro notti ci si potrà divertire ed emozionare con raffinata dal vivo, performances ed esibizioni teatrali, nonché con la grande Púca Procession. Altro grande protagonista, in omaggio alle origini: il fuoco.

Novembre

Blas na Samhna: un mese dedicato ai sapori di Galway e della Wild Atlantic Way (1-30 novembre)

Guai a pensare che con il periodo invernale gli eventi irlandesi si diradino. Anche a novembre la scelta è davvero varia. Chi ama gli appuntamenti con il gusto, ha ben un mese a disposizione per dare soddisfazione alla propria passione e curiosità, recandosi a Galway, capitale gastronomica dell’ovest irlandese: dal 1° al 30 novembre, la città e l’omonima contea faranno da teatro, infatti, a Blas na Samhna (Un assaggio di novembre), vivace celebrazione delle esperienze culinarie locali. Con una varietà che spazia dal tradizionale cibo di conforto a nuovi piatti audaci, passando per eventi pop-up e collaborazioni con gli chef, questo festival è una felice espressione della ricca cultura gastronomica, della sostenibilità e dei prodotti locali di Galway.

Cork International Film Festival: un 70° anniversario speciale (6-16 novembre)

Con la sua lunghissima storia e qualità della programmazione il Cork International Film Festival si è guadagnato un posto d’onore tra gli eventi europei dedicati alla settima arte (tre dei quattordici premi sono qualificati per gli Academy Awards). In programma dal 6 al 16 novembre, coinvolge ogni anno centinaia di appassionati in arrivo da tutto il mondo, che, oltre alle proiezioni, apprezzano l’atmosfera della città tra caffè stilosi, ristoranti creativi e gallerie d’arte. Nel 2025 ricorre il 70° anniversario e si preannuncia un grande evento.

Dicembre

Dublin Winter Lights e il Capodanno di Dublino: un Natale e un Capodanno straordinari

Se si amano le luci di Natale, le installazioni delle Dublin Winter Lights sono semplicemente straordinarie con proiezioni luminose dinamiche, colorate e fantasiose, appositamente commissionate a importanti artisti che trasformeranno tutto il centro della città. E per concludere l’anno in grande stile, non c’è niente di meglio del Dublin’s New Year’s Festival, la più grande festa di Capodanno dell’isola d’Irlanda e il luogo perfetto per dare il via al 2026. I tre giorni di festeggiamenti in tutta la città offriranno una miriade di eventi musicali dal vivo, attività culturali, un concerto al Castello di Dublino e fuochi d’artificio in due località chiave della baia: Dun Laoghaire, nella contea meridionale di Dublino, e Howth, in quella a nord. Entrambe le località vicine alla capitale, oltre che per ammirare gli spettacoli pirotecnici, sono la scelta ideale se si vuole un Capodanno speciale e di grande atmosfera, ma un po’ più tranquillo rispetto a quello del vivace bagno di folla dublinese.

Che sia per un appuntamento legato allo sport, al gusto o alla cultura, nonché per festeggiare una ricorrenza speciale, l’isola d’Irlanda, ogni mese, ha qualcosa di speciale davvero per tutti.

