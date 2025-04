FUJIKINA arriva Milano con Magnum Photos e Still

Dopo il successo delle edizioni di Stoccolma, Berlino, Arles, Barcellona e Praga, FUJIKINA, il festival europeo della fotografia di Fujifilm, farà tappa a Milano, per radunare una vivace comunità di appassionati di fotografia. L’evento si articolerà in due giornate di maggio, sabato 10 e domenica 11, presso Torneria Tortona, e presenterà un’agenda ricca di incontri, mostre, masterclass, photo walk, prestiti di attrezzature Serie X, GFX, oltre all’utile servizio del Check & Clean.

Un evento appassionante, per esplorare il mondo dell’imaging in tutte le sue forme.

FUJIKINA, il format internazionale che promuove la cultura fotografica attraverso esperienze coinvolgenti, nell’edizione italiana non mancherà di sorprendere con un programma ricco e articolato. Oltre alla possibilità di scoprire e testare le più recenti tecnologie Fujifilm, dalle fotocamere della Serie X e GFX, fino alla linea instax, ci saranno­­­­­ incontri con professionisti del settore, momenti di confronto e attività pensate per ispirare e stimolare la creatività.

“FUJIKINA, come spiega Giulia Marirossi – Marketing Communication Specialist, è un evento imperdibile per chiunque sia interessato alla fotografia, all’arte e alle tecniche fotografiche; ideato per celebrare il potere delle immagini. Fujifilm con FUJIKINA ha creato un format per rendere la fotografia un mezzo di comunicazione accessibile a tutti e per avvicinarla a un pubblico sempre più numeroso, trovando modi e spazi per coinvolgerlo. FUJIKINA parla sì agli appassionati ma anche ai curiosi o semplicemente a chi ha il desiderio di esplorare un mondo che non conosce abbastanza. Inoltre, Fujifilm è orgogliosa di incentivare i giovani talenti e gli studenti a cercare ispirazione e risorse educative nei suoi FUJIKINA”.

I contenuti di FUJIKINA Milan 2025

Mostre fotografiche inedite

L’appuntamento milanese includerà due collaborazioni d’eccezione.

In partnership con Magnum Photos, si presenterà un’esposizione che mette in dialogo due percorsi espositivi inediti: un lavoro del fotografo Alec Soth e il progetto “A World in Color”, un omaggio all’archivio dell’agenzia, diapositive storiche di immagini mai pubblicate. Le diapositive sono state digitalizzate attraverso il sistema GFX e proprio in occasione del FUJIKINA Milan se ne mostreranno alcune inedite.

In partnership con Still – Fotografia, si esporrà Beyond sight: intimità a confronto, mostra a più voci e visioni con il contributo di Acyle Beydoun, Davide Degano, Bodhi Shola, Federica Belli, Emanuele Camerini e Sofiya Chotyrbok. La curatela è affidata a Denis Curti, in collaborazione con Alessandro Curti e Alessio Fusi.

Masterclass, talk, live shooting e photo walk

La fotografia è un linguaggio universale, un dialogo tra luce e ombra che racconta storie, emozioni e momenti. FUJIKINA è un evento pensato sia per un professionista con anni di esperienza, sia per un appassionato, sia per un curioso alle prime armi. Sarà un’occasione per immergersi nella cultura fotografica, scoprire nuove tecniche, lasciarsi ispirare e condividere la passione per l’immagine. Insieme a Fujifilm, si esploreranno i segreti della fotografia e del video, dai fondamenti alla creatività, in un’atmosfera inclusiva e stimolante, per guardare il mondo attraverso una lente diversa.

Durante le due giornate, esperti del settore guideranno masterclass su diversi generi della fotografia e del video. Alcuni tra i protagonisti di questi incontri saranno Giorgio Cravero, Alex Liverani, Giacomo De Franchis e Isabella Tabacchi.

I talk, moderati dalla photo editor Tiziana Faraoni e dal curatore Denis Curti, vedranno la partecipazione di fotografi e artisti di rilievo, tra cui Alec Soth, Francesco Jodice, Julia Fullerton-Batten e Alessio Albi.

Il programma si arricchisce con le photo walk, guidate da esperti di street photography, offrendo esperienze uniche per esplorare il quartiere di Tortona e i Navigli a Milano, attraverso l’obiettivo fotografico.

I visitatori avranno anche l’opportunità di realizzare shooting dal vivo in completa autonomia, sperimentando tecniche e linguaggi visivi, sia in ambito fotografico sia video, avendo in prestito l’intera gamma di prodotti Fujifilm della Serie X e GFX.

Spazio Touch & Try e servizi esclusivi di Check & Clean

All’interno dell’area Touch & Try, i visitatori potranno scoprire e testare le ultime innovazioni Fujifilm nei settori della fotografia, del video, con il supporto di tecnici specializzati. Sarà disponibile l’intera gamma, dalla compatta premium X100VI fino all’eccellenza del formato APS-C della Serie X e alla gamma Large Format GFX, con la novità GFX100RF.

Poi, per chi vorrà usufruire di un controllo e pulizia della propria attrezzatura FUJIFILM, sarà disponibile il Check & Clean, un servizio gratuito pensato per garantire le migliori prestazioni delle fotocamere del brand.

I Partner di FUJIKINA Milan 2025

FUJIKINA si avvarrà anche del supporto di partner tecnici d’eccellenza come Profoto, Capture one, EIZO, Silvestri Camera, Cartoni, Combo e Novoflex, unendo la loro expertise per creare un’esperienza fotografica senza precedenti.

A completare l’esperienza, interverranno partner accademici di prestigio come Mohole, tra le realtà di riferimento nel panorama milanese delle arti visive.

L’evento si arricchirà ulteriormente del prezioso contributo di Tiziana Faraoni, photo editor, e Denis Curti, curatore.

Fujifilm e Magnum Photos, un sodalizio consolidato, iniziato nel 2018 con il progetto «HOME».

Nel gennaio 2025, Magnum Photos ha intrapreso un progetto ambizioso e monumentale: la digitalizzazione del suo archivio di diapositive a colori. Nella periferia di Parigi, nel cuore della Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP) francese, si trova questo tesoro inestimabile: 43.000 fogli di diapositive a colori, per un totale di circa 650.000 immagini a colori, risalenti al periodo tra gli anni ’50 e i primi anni 2000.

Questo archivio di diapositive a colori, classificato per Paese, tema e personalità, custodisce molte immagini rimaste nascoste al pubblico per decenni, testimoni silenziose di un’epoca. Con il supporto di partner di lunga data, Fujifilm e Médiathèque du Patrimoine et de la photographie (MPP), i team di Magnum Archive e Production stanno rivisitando l’intero archivio e digitalizzando ogni foglio di diapositive a colori, prima di identificare e indicizzare le immagini inedite, assicurandosi che siano conservate correttamente per le generazioni future.

Nel 2025, Magnum e Fujifilm invitano il pubblico a unirsi a loro dietro le quinte del processo di digitalizzazione, utilizzando la fotocamera digitale medio formato Fujifilm GFX100 II. Nell’ambito degli eventi FUJIKINA, il pubblico ha l’opportunità di scoprire una selezione di immagini inedite, nonché i fogli fisici delle diapositive stesse, conservate con le annotazioni originali del fotografo e dell’editor. “A World in Color” segna un nuovo capitolo per la collaborazione di lunga data tra Magnum e Fujifilm, offrendo alla comunità fotografica un raro sguardo alle immagini inedite dell’archivio a colori di Magnum, nonché una serie esclusiva di nuove commissioni di fotografi Magnum per ogni Paese, realizzate in soluzione di continuità con l’archivio e scattate utilizzando le fotocamere Fujifilm GFX.

“La collaborazione con Magnum Photos è cruciale per la nostra mission, ossia contribuire alla produzione e alla storia della fotografia così come si sviluppa nel corso dei decenni. Nessuna fotocamera può fotografare il passato e non si può tornare indietro nel tempo, per cui si acuisce il desiderio umano di catturare i momenti e ricordi attraverso la fotografia, custode di memorie. Siamo entusiasti di far parte di questo progetto che permette, utilizzando la nostra tecnologia GFX, di digitalizzare l’archivio Magnum; in questo modo potremo contribuire a recuperare momenti storici prima che vadano perduti, come la storia della fotografia o quella dei Paesi che visiteremo con i nostri eventi globali FUJIKINA”, dichiara Kunio Aoyama, General Manager of Fujifilm Europe.

La mostra “Beyond sight: intimità a confronto”.

La mostra “Beyond Sight”, curatela di Denis Curti, in collaborazione con Alessandro Curti e Alessio Fusi, offre uno sguardo profondo sull’intimità umana, esplorando la metamorfosi interiore attraverso i lavori di sei fotografi del panorama contemporaneo: Federica Belli, Davide Degano, Acyle Beydoun, Bodhi Shola, Sofiya Chotyrbok ed Emanuele Camerini. Le loro opere, messe in relazione tra loro, cercano di ricostruire l’essenza dell’intimità, un’esperienza spesso incorporea e sfuggente. Le loro visioni creano un’alchimia che supera le distinzioni tra fotografia spontanea e messa in scena. La mostra, con la sua forza seduttiva, sfida dogmi e luoghi comuni, e indaga la teatralità della vita quotidiana. L’autenticità delle immagini, che raccontano situazioni complesse, invita lo spettatore a riflettere e reagire. Gli artisti, pur riconoscendo il valore della fotografia come memoria, cercano di convalidare non solo l’esistenza, ma anche le modalità e i presupposti che la legittimano. Attraverso fotogrammi penetranti, conducono lo spettatore oltre la sfera privata, in un universo di stili di esistenza, rivelando l’intimità come un’esperienza condivisa e universale.

Dove, come e quando partecipare al FUJIKINA Milan 2025

Per partecipare a FUJIKINA Milan, è richiesto un contributo di 12 euro iva inclusa, ingresso standard, il biglietto è valido per entrambi i giorni. Si consiglia vivamente di effettuare la registrazione e il pagamento online al sito https://www.fujifilm-x.com/it-it/events/fujikina-milan-2025/

Le masterclass sono a numero chiuso e a pagamento: 20 euro ingresso + 1 masterclass. Ogni masterclass aggiuntiva avrà un costo di 20 euro.

Le iscrizioni per partecipare al FUJIKINA apriranno a breve. Occorre registrarsi sul sito per ricevere una notifica immediata al momento dell’apertura delle vendite dei ticket.

Sarà comunque possibile iscriversi e pagare direttamente all’evento, sempre tramite modalità online.

L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole dell’obbligo, universitari e di corsi post-diploma; per i maggiorenni si chiede di presentare un documento che attesti il proprio status di studente.

FUJIKINA Milan 2025

sabato 10 e domenica 11 maggio – H 10:00 – 19:00

TORNERIA TORTONA – Via Tortona, 32, 20144 Milano

Per ulteriori informazioni e registrarsi all’evento (menù “Buy Tickets”)

