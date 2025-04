Doechii, la nuova regina del rap femminile pubblica il videoclip:”Anxieti”

È uscito ora il videoclip ufficiale della sua hit mondiale, “ANXIETY”, che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo (tutt’ora nelle prime posizioni).

In Italia il brano è per la seconda settimana consecutiva al n.1 della classifica radio (EarOne), riconfigurandosi come il brano più trasmesso dai network.

Nella clip, divertentissima e dalle coreografie ritmate, vediamo l’artista nella sua cameretta, sul suo letto mentre lavora alla sua musica quando improvvisamente la situazione precipita e una squadra S.W.A.T. irrompe dalla finestra, scatenando il caos.

La sequenza di ballo finale tra comparse e “vicini” di casa incuriositi è di forte impatto.

Nessuno riesce a togliersi dalla testa “ANXIETY”: il brano è virale sul web grazie anche ad un trend di TikTok che ripropone l’iconica scena di “Willy, il Principe di Bel-Air”, riproposta recentemente anche dallo stesso Will Smith assieme alla rapper.

Registrata ex novo da Doechii, il pezzo ha preso il via e raggiunto le prime posizioni in tutte le chart del mondo.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia