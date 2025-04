Mimmo Locasciulli: album e tour teatrale “Dove lo sguardo si perde”

È disponibile da venerdì 18 aprile, in digitale e in cd e prossimamente in vinile “Dove lo sguardo si perde” (http://ada.lnk.to/dovelosguardosiperde; per ordinare il cd: https://wall.cdclick-europe.com/projects/mimmo-locasciulli-dove-lo-sguardo-si-perde) il nuovo progetto discografico del cantautore Mimmo Locasciulli etichetta HOBO, distribuito da ADA/Warner Music Italy) prodotto da Mimmo e da Matteo Locasciulli.

L’album, e il tour teatrale omonimo in partenza il 3 maggio, celebrano il 50esimo anniversario dell’attività artistica del cantautore, che lo scorso ottobre ha ricevuto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (IM) il prestigioso Premio Tenco 2024 per la sua straordinaria carriera.

Nel giugno del 1975 il Folkstudio di Roma inaugurava la propria etichetta discografica con l’album numero di serie FK 5001 dal titolo “Non rimanere là”. La prima recensione dell’album, firmata da Pietro Mondini – storico critico della pagina spettacoli del quotidiano Paese Sera – si concludeva con l’augurio, rivolto a Mimmo, di andare avanti, di non rimanere là, appunto.

E così è stato: con venti album di studio, quasi duemilacinquecento concerti, collaborazioni con i nomi più prestigiosi della scena musicale italiana e internazionale, dal rock al pop, dalla canzone d’autore al jazz.

“Dove lo sguardo si perde” è il ventunesimo album del cantautore e si tratta di una raccolta di alcuni dei brani più acclamati del suo repertorio riorchestrati con pianoforte, contrabbasso e archi e impreziosisce questo progetto discografico il brano inedito “L’AMORE DOV’È”.

Dodici canzoni che hanno il denominatore comune del sentimento dell’amore, declinato in diverse dimensioni e forme.

In chiusura la tredicesima canzone, “L’amore dov’è” viene riproposta con l’esecuzione di Mimmo, piano e voce, insieme al Quartetto d’archi Pessoa con i quali si era già esibito in occasione del ricevimento del Premio Tenco 2024.

In quell’occasione il Quartetto Pessoa e Matteo Locasciulli suonarono gli “strumenti del mare” costruiti dai detenuti del carcere di Opera, sotto la guida di maestri liutai, con i legni delle barche naufragate dei migranti.

Questa la TRACKLIST di “Dove lo sguardo si perde”:

1- L’AMORE DOV’È (Mimmo Locasciulli – Matteo Locasciulli)

2- IDRA Mimmo Locasciulli)

3- TUTTO BENE (Mimmo Locasciulli – Greg Cohen)

4- BENVENUTA (Mimmo Locasciulli)

5- DICEMBRE (Mimmo Locasciulli)

6- LA FACCIA DELLE ALTRE PERSONE (Mimmo Locasciulli)

7- ANNA DI FRANCIA (Mimmo Locasciulli – Guido Elle)

8- CERCAMI (Mimmo Locasciulli))

9- IL SILENZIO DEL MARE (Mimmo Locasciulli)

10- CARA LUCIA (Mimmo Locasciulli)

11- ODOR DI MAGGIO (Mimmo Locasciulli)

12- QUELLO CHE CI RESTA (Mimmo Locasciulli)

13- L’AMORE DOV’È (feat. Quartetto Pessoa)

Prime date DOVE LO SGUARDO SI PERDE 2025 (calendario in definizione, per info: Hobomusic@gmail.com)

Sabato 3 maggio 2025 (ore 21.00) SALERNO, Teatro Comunale Verdi (IX rassegna “I Racconti del Contemporaneo” organizzata dall’Associazione Culturale Tempi Moderni) con Quartetto d’Archi Pessoa

Sabato 17 maggio 2025 (ore 21.00), MARSALA (TP) (presso la Bottaia Vintage Martinez, iniziativa solidale ad inviti, a favore della “Scuola della Speranza” Leer Stato di Unity in Sudan) con Quartetto d’Archi Pessoa

Sabato 24 maggio 2025 (ore 21.00), LONATE CEPPINO (VA)

Domenica 25 maggio 2025 (ore 21.00), PADOVA, Teatro San Carlo, Centro Culturale Polivalente

Domenica 22 giugno 2025 (ore 21.00), PESCARA, Arena Porto Turistico

con Quartetto d’Archi Pessoa

