Nella biglietteria Trenord a Milano Centrale apre “Digital Gate”, il primo desk dedicato agli acquisti al 100% digitali

Il nuovo sportello, che si aggiunge ai tre già attivi nel punto vendita e si contraddistingue per un allestimento dedicato, nasce per diventare un punto d’accesso all’hub di servizi per i viaggiatori che preferiscono un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e cashless, utilizzando le app di mobile payment.

Inoltre, chi acquista un ticket ferroviario o Malpensa Express al “Digital Gate” può scegliere di riceverlo nella nuova formula via chat WhatsApp, attivata per la prima volta in un punto vendita Trenord.

L’offerta di prodotti allo sportello sarà progressivamente arricchita nei prossimi mesi con ulteriori servizi per i clienti digitali. Il “Digital Gate”, avviato a Milano Centrale come progetto pilota, è un ulteriore passo del percorso avviato da Trenord verso un sistema di bigliettazione sempre più digitale e paperless.

I pagamenti tramite app per dispositivi mobile

Niente più contanti: al “Digital Gate” è possibile utilizzare le app di mobile payment come PayPal e Satispay. I clienti possono inoltre pagare biglietti e abbonamenti in tre rate, grazie a un’apposita funzionalità di PayPal.

Come in tutte le biglietterie Trenord, presso lo sportello è attivo il pagamento con carte di credito e debito, anche tramite Apple Pay e Google Pay.

Biglietti digitali via WhatsApp

Il biglietto arriva via chat WhatsApp per i clienti del “Digital Gate” che scelgono di utilizzare la nuova funzionalità, attivata allo sportello per i ticket ferroviari e Malpensa Express.

Il biglietto, che viene inviato direttamente sullo smartphone del cliente, si visualizza sulla chat con un QR Code e le informazioni di viaggio, riconoscibile anche dal personale Trenord durante la controlleria.

