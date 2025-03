L’ album del concerto del 1974 di Yusuf / Cat Stevens, Saturnight: Live In Tokyo, sarà pubblicato il 2 maggio per la prima volta in occasione del 50° anniversario della pubblicazione originaria.

Il disco è stato rimasterizzato dal master originale presso gli Abbey Road Studios e sarà disponibile su CD, vinile nero, colorato e in formato digitale per streaming e download.

Il CD sarà confezionato in un digi-sleeve con un libretto di 16 pagine contente testi e nuove testimonianze delle persone coinvolte all’epoca nel progetto, tra cui il bassista Bruce Lynch e il tour manager della band del 1974, Carl Miller.

La versione in LP sarà disponibile su vinile nero e colorato; entrambe le versioni viniliche avranno la custodia gatefold con nuove note di copertina. Saturnight era stato pubblicato lo scorso anno in un’edizione super limitata per il Record Store Day / Black Friday.

Il primo album live di Cat Stevens, Saturnight, fu registrato il 22 giugno 1974 al Sun Plaza Hall di Nakano, Tokyo, in Giappone, tappa del “Bamboozle World Tour”. Il tour comprendeva 50 spettacoli in Nord America, Europa, Australia e Giappone a supporto dell’uscita di Buddha and the Chocolate Box.

L’artista sentiva da tempo sentito un’affinità con l’eleganza estetica e la profondità spirituale della cultura giapponese, in particolare i principi di meditazione e riflessione sui quali si fondano le tradizioni di poesia e stile di vita del Giappone.

Saturnight, viene presentato oggi al pubblico con l’uscita del singolo “King Of Trees”, tratto da Buddha and the Chocolate Box”, in un’appassionata esecuzione del brano dell’artista all’apice della carriera. L’album comprende canzoni come “Oh Very Young” e “A Bad Penny”, insieme ad alcuni dei più grandi successi di Cat Stevens che hanno dominato le classifiche nei primi anni ’70

VINILE

Lato A

1. Wild World

2. Oh Very Young

3. Sitting

4. Where Do The Children Play?

5. Lady D’Arbanville

6. Another Saturday Night (Sam Cooke)

Lato B

1. Hard Headed Woman

2. Peace Train

3. Father & Son

4. King Of Trees

5. A Bad Penny

6. Bitterblue

CD / DIGITALE

1. Wild World

2. Oh Very Young

3. Sitting

4. Where Do The Children Play?

5. Lady D’Arbanville

6. Another Saturday Night (Sam Cooke)

7. Hard Headed Woman

8. Peace Train

9. Father & Son

10. King of Trees

11. A Bad Penny

12. Bitterblue

https://www.universalmusic.it

