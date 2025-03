Convenzione con Città Metropolitana per i campi sportivi

I campi sportivi del liceo Donatelli-Pascal a Città Studi saranno riqualificati grazie a una convenzione fra il Comune di Milano e la Città Metropolitana. Palazzo Marino concede l’area in comodato d’uso gratuito fino al 2053 all’Ente metropolitano, che avvierà le opere di rinnovo degli impianti con un investimento di 600mila euro.

L’intervento prende il via da una delibera approvata dalla Giunta cittadina, su proposta dell’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte, per valorizzare lo spazio verde fra via Bassini e via Golgi e rendere più funzionale e fruibile la tensostruttura che vi è ospitata, unica palestra del liceo scientifico e unico impianto sportivo disponibile nelle vicinanze dell’istituto scolastico.

Con il provvedimento, Città metropolitana ottiene in concessione gratuita per i prossimi 28 anni il rettangolo verde, di proprietà in parte del Comune e in parte di Ats Milano, e può attivare uno stanziamento inserito nel Bilancio di previsione 2025 per riqualificare l’impianto coperto.

Sono previste opere di manutenzione dell’area e il rinnovo dei playground, della copertura e gli spogliatoi, utilizzati sia per le attività curricolari del liceo sia per quelle dilettantistiche delle associazioni e delle società sportive della zona. Palazzo Marino ha potuto perfezionare la delibera ottenendo in comodato gratuito da Ats Milano la parte dell’area di proprietà dell’Agenzia di Tutela della Salute, per concederla a sua volta a Città metropolitana.

“Un progetto utile per tanti giovani milanesi. L’accordo con Città Metropolitana – afferma Conte – è un esempio di attenzione ai bisogni concreti di Milano da parte di questa Amministrazione. Abbiamo reso ancor più efficace il Regolamento per l’uso degli immobili di proprietà comunale per offrire, con maggiore rapidità e nella massima trasparenza, gli spazi del Demanio alle realtà associative per promuovere lo sport, la cultura, l’educazione e l’aggregazione. Lavoriamo per moltiplicare le concessioni in ogni quartiere, rafforzando la collaborazione tra enti che genera percorsi virtuosi e nuovi progetti. Le scelte coordinate, come questa, esprimono una visione realistica della governance di Milano, che supera i suoi confini tradizionali per affrontare la sfida metropolitana”.

Per il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana, Roberto Maviglia, “finalmente vi sono le condizioni per rinnovare gli impianti sportivi e dare una risposta importante ai bisogni delle studentesse e degli studenti del Donatelli-Pascal attraverso un investimento rilevante in termini economici da parte della Città metropolitana. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’impegno profuso per trovare una soluzione condivisa con la Città Metropolitana”.

