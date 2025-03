Oggi seconda serata, su Canale 5, va in onda Speciale TG5 «Gialli senza fine. Misteri d’Italia».

L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Alfredo Vaccarella e Claudio Fico, è dedicato ai più clamorosi casi italiani di cronaca nera.

Chiara Poggi, Emanuela Orlandi, Simonetta Cesaroni, Serena Mollicone, Meredith Kercher, Unabomber… Sapremo mai con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, chi sono stati i colpevoli?, si chiede il settimanale del TG5.

In una società dove non è la morte in sé a fare notizia, ma l’ambiente nel quale matura e la sua successiva ricostruzione mediatica, il programma ripercorre storie che hanno scosso l’opinione pubblica e restano tuttora avvolte nel mistero.

Nuove testimonianze e preziosi contributi, con due interviste – rispettivamente a Fiorenza Sarzanini, inviata di successo e oggi vice direttore del Corriere della Sera, e Antonio del Greco, già dirigente della Omicidi della Squadra Mobile di Roma e ora apprezzato scrittore – arricchiscono e completano le inchieste e i reportage.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia