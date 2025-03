Turbigo dà spazio ai giovani: con il nuovo centro sportivo

Il nuovo Centro Sportivo “Naviglio” di Turbigo è finalmente realtà: una struttura moderna con campi, palestra, piscina e area fitness, nata grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e a un efficace partenariato pubblico-privato con il Consorzio Ercole.

Un progetto che ha riqualificato un’area dismessa nei pressi della ex conceria, trasformandola in un punto di riferimento per sport, benessere e aggregazione. Un ringraziamento agli amministratori della Lega – da Mattia Chiandotto a Davide Cavaiani – e alle amministrazioni comunali, passate e presenti, per il contributo decisivo alla realizzazione dell’opera.

«A differenza di chi fa solo promesse, qui si è agito con i fatti: ai giovani non offriamo parole, ma spazi veri dove incontrarsi, fare sport e crescere in modo sano. Questo è il modello di comunità che vogliamo costruire», dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia