Prosegue l’attività di controllo, prevenzione e sicurezza della Polizia Locale di Bollate che, tra le altre mansioni, interviene anche sul controllo degli autobus utilizzati per le uscite didattiche delle scuole del territorio.

L’iniziativa, avviata lo scorso anno, si è consolidata nel tempo, permettendo al Comando di acquisire una specifica competenza nel settore e di concordare gli interventi con i singoli istituti scolastici.

Un recente controllo, è stato effettuato vicino alla scuola di Cassina Nuova e ha portato alla scoperta di alcune mancanze su un autobus destinato al trasporto degli studenti per una gita organizzata dalla scuola.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza a bordo di estintori non a norma e non più utilizzabili, oltre alla presenza di un cronotachigrafo con revisione scaduta da oltre dieci anni, corredato da un’attestazione di revisione falsa.

Ulteriori verifiche in officina hanno, inoltre, evidenziato l’assenza dei sigilli previsti per legge sul dispositivo, compromettendone la corretta calibrazione e la rilevazione dei tempi di guida e riposo del conducente.

A causa di queste mancanze, la partenza della gita ha subito un ritardo di circa due ore necessario per consentire l’arrivo di un autobus sostitutivo idoneo al trasporto degli studenti in sicurezza.

“Ringrazio il Comando per l’impegno e la professionalità dimostrata in queste operazioni di controllo – ha detto l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli. La sicurezza stradale dei mezzi impiegati per le uscite scolastiche rimane una delle priorità della nostra Amministrazione e continueremo a vigilare con attenzione.”

L’attività di monitoraggio proseguirà, infatti, nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire sempre più elevati standard di sicurezza per gli studenti e il personale scolastico.

