Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, dal 14 marzo, del sesto volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 6. IL LIBRO DEI SEGRETI RIVELATI.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni.

Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!

In questo nuovo e atteso volume, scopriamo che non esistono, o quasi, Baluardi anziani: di solito muoiono giovani… Nel caso, il soggetto deve essere eliminato al più presto e per questo compito vengono addestrate delle squadre speciali di “eliminatori”.

Una di queste squadre deve essere integrata da Gea, perché sotto organico…

Intanto, Osvaldo Malaspina, il cosiddetto “mago della Luna”, scopre di possedere un esoterico volume che contiene le istruzioni per creare una soglia tra l’universo dell’uomo e quello della Razza Nemica, avvicinando pericolosamente il nostro pianeta all’avvento dell’Apocalisse!

GEA 6. IL LIBRO DEI SEGRETI SVELATI contiene gli episodi “Il baluardo impazzito” e “Il libro dei segreti svelati”. Chiude il volume un approfondimento sul mondo di Gea.

Le avventure dell’eroina di Luca Enoch e del suo inseparabile famiglio, il gatto nero Cagliostro, saranno via via disponibili in 9 volumi totali.

