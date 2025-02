Si avvisa la cittadinanza che, a causa delle piogge di questi giorni, la chiusura della corsia di uscita, direzione Paullo, verso la zona Commerciale di Pantigliate prevista per il giorno 11 febbraio 2025 è posticipata al 17 febbraio 2025 e resterà attiva per tutta la durata dei lavori, stimata in 9 mesi

L’intervento prevede la costruzione di 2 rampe in acciaio per permettere l’attraversamento in sicurezza della Strada Paullese a ciclisti e pedoni in sostituzione degli esistenti ascensori oggetto di atti vandalici e non più funzionanti.

Per accedere ai centri commerciali di Pantigliate i veicoli provenienti da Milano potranno utilizzare l’uscita successiva e, seguendo le indicazioni, raggiungere i parcheggi attraverso la rotatoria 4 strade, intersezione tra la vecchia Paullese e la SP 39.

